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12:11, 29 августа 2018 2 493
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Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

Путин объявил о смягчении пенсионной реформы

Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Текст обращения главы государства к россиянам опубликован на сайте кремля.

По словам президента, «в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное».

«Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — говорится в сообщении.

Пенсионный возраст для женщин повысят не на восемь, а на пять лет — до 60.

Напомним, в среду, 29 августа, президент начал обращение к россиянам о пенсионной реформе.


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