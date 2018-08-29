Владимир Путин объявил о смягчении пенсионной реформы. Текст обращения главы государства к россиянам опубликован на
По словам президента, «в нашей стране отношение к женщинам особое, бережное».
«Мы понимаем, что они не только трудятся по основному месту работы, на них, как правило, весь дом, забота о семье, воспитание детей, хлопоты о внуках. Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин. Поэтому считаю необходимым уменьшить предлагаемое законопроектом повышение пенсионного возраста для женщин с 8 до 5 лет», — говорится в сообщении.
Пенсионный возраст для женщин повысят не на восемь, а на пять лет — до 60.
Напомним, в среду, 29 августа, президент начал