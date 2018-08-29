Обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы. Прямой эфир

Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам в связи с пенсионной реформой. Его транслируют федеральные каналы.
Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат телеобращения выбрали из-за важности темы, а не ради рейтинга. Сам президент назвал тему «крайне чувствительной».
«Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», — подчеркнул президент.
По его словам, все решения нужно принимать с опережением.
Напомним, в рамках реформы предлагается поднять
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