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12:01, 29 августа 2018 2 697
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Обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы. Прямой эфир 3

Обращение Владимира Путина по поводу пенсионной реформы. Прямой эфир

Фото: Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин начал обращение к россиянам в связи с пенсионной реформой. Его транслируют федеральные каналы.

Как уточнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, формат телеобращения выбрали из-за важности темы, а не ради рейтинга. Сам президент назвал тему «крайне чувствительной».

«Собственно говоря, это так было всегда и везде при проведении преобразований подобного рода. Именно всегда и именно везде», — подчеркнул президент.

По его словам, все решения нужно принимать с опережением.

Напомним, в рамках реформы предлагается поднять возраст выхода на пенсию до 65 и 63 лет для мужчин и женщин соответственно.

Трансляция закреплена под текстом новости.


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