Рязанские археологи прокомментировали нарушения при реконструкции площади Ленина

Рязанские археологи прокомментировали нарушения, обнаруженные при реконструкции площади Ленина. По словам директора Рязанской археологической экспедиции Василия Конова, они передали фото и акты обследования разрушения части культурного слоя инспекции по охране ОКН.
«В ходе работ на площади Ленина мы зафиксировали разрушение культурного слоя, повреждение и разрушения сохранившихся остатков построек и сооружений 17-19 веков, повлекшие за собой утрату археологических предметов, а именно осколков глиняной посуды эпохи средневековья и нового времени и других изделий из стекла, детали кожаной обуви, изделий из кости, железа и цветных металлов. Это характерные находки для городского быта тех времен», — отметил Конов.
Отметим, что инспекции по охране ОКН от комментариев отказались. Редакция RZN.info направила официальный запрос.
Ранее ведомство
Напомним, в июле на площади Ленина