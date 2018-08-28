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11:55, 28 августа 2018 124
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Рязанские археологи прокомментировали нарушения при реконструкции площади Ленина

Рязанские археологи прокомментировали нарушения при реконструкции площади Ленина

Рязанские археологи прокомментировали нарушения, обнаруженные при реконструкции площади Ленина. По словам директора Рязанской археологической экспедиции Василия Конова, они передали фото и акты обследования разрушения части культурного слоя инспекции по охране ОКН.

«В ходе работ на площади Ленина мы зафиксировали разрушение культурного слоя, повреждение и разрушения сохранившихся остатков построек и сооружений 17-19 веков, повлекшие за собой утрату археологических предметов, а именно осколков глиняной посуды эпохи средневековья и нового времени и других изделий из стекла, детали кожаной обуви, изделий из кости, железа и цветных металлов. Это характерные находки для городского быта тех времен», — отметил Конов.

Отметим, что инспекции по охране ОКН от комментариев отказались. Редакция RZN.info направила официальный запрос.

Ранее ведомство возбудило административное дело против управления благоустройства Рязани «по факту нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия при проведении работ по благоустройству площади Ленина».

Напомним, в июле на площади Ленина началась реконструкция. Во время работ по свидетельству археологов рабочие повредили историческое мощение и другие объекты культурного слоя.


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