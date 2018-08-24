На Дне поля Любимов попробовал сахарную кукурузу и покатался на электрокаре

В пятницу, 24 августа, в Вышгороде под Рязанью прошел День поля.
Его посетили губернатор Николай Любимов, зампред правительства Виталий Артемов, министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов.
Праздник начался с осмотра экспериментального поля, которое специально засеяли весной. Там почетные гости познакомились с более 90 гибридными видами подсолнечника и кукурузы.
Губернатор продегустировал один из видов вареной кукурузы. «Царица полей!», — отметил он.
После Любимов осмотрел выставку современной техники и ее работу в поле. Ему продемонстрировали последние модели косилок, опрыскивателей, комбайнов, тракторов и даже самолет.
«Выставка поможет производителям приобрести самую передовую технику и подобрать для себя эффективные сорта разных сельхозкультур», — подчеркнул глава региона.
Со сцены он поздравил собравшихся с Днем поля, который проводится второй раз в области, и вручил региональные награды.
«Это очень интересное событие. Здесь обсуждаются актуальные проблемы, современные разработки сельского хозяйства и перспективы их применения», — отметил политик.
По его словам, урожайность в Рязанской области — не ниже, чем в Черноземье.
«Нормальный урожай. Все нормативы выполнены. Больше появляется современной техники. В оборот идет больше неиспользованных земель», — подчеркнул Любимов.
После торжественной части он отправился на электрокаре на совещание, где подвели предварительные итоги уборки урожая в 2018 году.
В завершение праздника, губернатор отправился в поле, где