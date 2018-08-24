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18:14, 24 августа 2018 420
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На Дне поля Любимов попробовал сахарную кукурузу и покатался на электрокаре

На Дне поля Любимов попробовал сахарную кукурузу и покатался на электрокаре

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 24 августа, в Вышгороде под Рязанью прошел День поля.

Его посетили губернатор Николай Любимов, зампред правительства Виталий Артемов, министр сельского хозяйства Дмитрий Филиппов.

Праздник начался с осмотра экспериментального поля, которое специально засеяли весной. Там почетные гости познакомились с более 90 гибридными видами подсолнечника и кукурузы.

Губернатор продегустировал один из видов вареной кукурузы. «Царица полей!», — отметил он.

После Любимов осмотрел выставку современной техники и ее работу в поле. Ему продемонстрировали последние модели косилок, опрыскивателей, комбайнов, тракторов и даже самолет.

«Выставка поможет производителям приобрести самую передовую технику и подобрать для себя эффективные сорта разных сельхозкультур», — подчеркнул глава региона.

Со сцены он поздравил собравшихся с Днем поля, который проводится второй раз в области, и вручил региональные награды.

«Это очень интересное событие. Здесь обсуждаются актуальные проблемы, современные разработки сельского хозяйства и перспективы их применения», — отметил политик.

По его словам, урожайность в Рязанской области — не ниже, чем в Черноземье.

«Нормальный урожай. Все нормативы выполнены. Больше появляется современной техники. В оборот идет больше неиспользованных земель», — подчеркнул Любимов.

После торжественной части он отправился на электрокаре на совещание, где подвели предварительные итоги уборки урожая в 2018 году.

В завершение праздника, губернатор отправился в поле, где намолотил 20 тонн зерна.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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