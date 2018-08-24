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17:29, 24 августа 2018 738
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Любимов намолотил 20 тонн зерна на комбайне в Рязанском районе

Любимов намолотил 20 тонн зерна на комбайне в Рязанском районе

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Николай Любимов намолотил 20 тонн зерна в Рязанском районе. В пятницу, 24 августа, губернатор протестировал комбайн John Deere S660 на Дне поля в Вышгороде.

Вместе с руководителем СПК «Вышгородский» Николаем Митрохиным они проехали два километра по полю с озимой пшеницей и провели на ходу разгрузку.

После тестирования губернатор поделился впечатлениями. Он отметил, что успел намолотить 20 тонн зерна.

«Комбайн отличный, испытывать удовольствие, когда им управляешь. Он очень удобный, несет минимальные потери зерна. Таких машин уже достаточно в России, — заявил Любимов. — Есть удовлетворение, что какую-то маленькую частицу хлеба сам намолотил для Рязанской области».


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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