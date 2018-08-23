Следователи организовали проверку из-за гибели рыбы в Пронском районе. Об этом сообщил
В ходе доследственной проверки установят все обстоятельства произошедшего. Для этого следователи запросили административные материалы о загрязнении реки.
«Следователи дадут правовую оценку каждому установленному факту, а также действиям (бездействиям) соответствующих должностных лиц. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в сообщении.
Напомним, в июле в реке
Позже в минприроды назвали причину гибели рыбы. Оказалось, что ООО «Биофармкомбинат», расположенное в Михайловском районе,