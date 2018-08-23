Блогер Варламов раскритиковал «евроремонт» в бывшем рязанском «Доме книги»

Блогер Илья Варламов раскритиковал «евроремонт» в бывшем рязанском «Доме книги». Соответствующий пост появился на его странице в
Ранее в доме №14 по Московскому шоссе
По словам блогера, за последние годы в здании «успели уничтожить панорамные витрины и сделать вместо них примитивную прямую». Из советского наследия остался только барельеф.
«Казалось бы, надо радоваться, что со здания сползли все эти уродливые вывески и баннеры, отреставрировать и беречь его. Но мы же в России!», — написал Варламов.
По его мнению, в России есть целый ряд компаний с «пониженной социальной ответственностью» — «Пятерочка», «Магнит», «Красное&Белое» и многие другие.
«Они захватывают старые здания, советские и не только, и уродуют их в лучшем случае своим брендингом, а в худшем — беспощадным евроремонтом, после которого восстановить исторический облик дома без новодела уже невозможно», — отметил блогер.
Варламов также заметил, что «Дому книги» «еще повезло»: «Еще год назад они заложили бы своей красной плиткой весь барельеф. Теперь же они всего лишь изуродовали фасад».
Напомним, ранее Илья Варламов уже