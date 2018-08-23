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11:52, 23 августа 2018 1 389
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Блогер Варламов раскритиковал «евроремонт» в бывшем рязанском «Доме книги» 2

Блогер Варламов раскритиковал «евроремонт» в бывшем рязанском «Доме книги»

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Блогер Илья Варламов раскритиковал «евроремонт» в бывшем рязанском «Доме книги». Соответствующий пост появился на его странице в LiveJournal.

Ранее в доме №14 по Московскому шоссе располагался магазин сантехники и мебели для ванных комнат, вывески которого загораживали советский барельеф.

По словам блогера, за последние годы в здании «успели уничтожить панорамные витрины и сделать вместо них примитивную прямую». Из советского наследия остался только барельеф.

«Казалось бы, надо радоваться, что со здания сползли все эти уродливые вывески и баннеры, отреставрировать и беречь его. Но мы же в России!», — написал Варламов.

По его мнению, в России есть целый ряд компаний с «пониженной социальной ответственностью» — «Пятерочка», «Магнит», «Красное&Белое» и многие другие.

«Они захватывают старые здания, советские и не только, и уродуют их в лучшем случае своим брендингом, а в худшем — беспощадным евроремонтом, после которого восстановить исторический облик дома без новодела уже невозможно», — отметил блогер.

Варламов также заметил, что «Дому книги» «еще повезло»: «Еще год назад они заложили бы своей красной плиткой весь барельеф. Теперь же они всего лишь изуродовали фасад».

Напомним, ранее Илья Варламов уже обвинял главу Рязани Владислава Фролова в «уничтожении» города, критиковал отсутствие «зебры» в центре города и новый сквер в Михайлове.


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