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12:27, 19 августа 2018 330
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В центре Рязани при столкновении с «семеркой» погиб байкер

В центре Рязани при столкновении с «семеркой» погиб байкер

В воскресенье, 19 августа, на пересечении улиц Горького и Краснорядской столкнулись «семерка» и мотоцикл. Байкер погиб на месте.

Авария произошла примерно в 9:30. Мотоцикл ехал по новой развязке с площади Ленина на улицу Горького. Водитель ВАЗ-2107 должен был пропустить его, но он не сделал этого.

Полицейские перекрыли часть улицы Горького.

Напомним, прямое движение на улицу Горького с площади Ленина открыли в начале августа. Как рассказала живущая неподалеку от места ДТП Римма Максимова, с тех пор постоянно слышен «визг тормозов» и происходят мелкие аварии.

Фото Риммы Максимовой


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