В воскресенье, 19 августа, пересечении улиц Горького и Краснорядской сбили человека.
«Очередная авария около новой развязки, там, где улица Горького вливается в площадь Ленина. Человек в крови на асфальте», — рассказала во «ВКонтакте»
Она пояснила, что живет неподалеку и уже две недели слышит «визг тормозов, мелкие аварии» и не видит постовых ДПС.
«Там был пешеходный переход, по которому (уже несуществующему) по привычке идут люди. Там было одностороннее движение — теперь машины по незнанию несутся лоб в лоб», — написала она.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», авария не осложнила движение на этом участке.
Официальной информации о ДТП пока нет.
Напомним, с площади Ленина