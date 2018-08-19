На мосту через Оку частично открыли отремонтированную полосу

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На мосту через Оку частично открыли движение по отремонтированной части дороги.
При этом проезд по-прежнему ограничен двумя полосами — по одной на въезд и на выезд из города.
Ремонт моста начали в середине июля, укладку асфальта — 1 августа. Реконструкцию планируют закончить к 1 ноября.
Напомним, в ходе ремонта заменят три деформационных шва и сделают косметическую реконструкцию еще четырех. Заменят поверхность проезжей части на всем протяжении моста — это более километра. Над рекой срежут и просто поменяют асфальт, а на бетонном покрытии, которое не меняли 46 лет, используют уникальное тонкослойное покрытие.