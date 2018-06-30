Все, что вы хотели знать о ремонте моста через Оку

С середины июня на главной транспортной артерии, которая соединяет две части города начался ремонт. Мост через Оку — единственный способ добраться до Солотчи и близлежащих поселков.

Учитывая постоянное увеличение жителей «зеленой» Рязани, начало дачного и купального сезонов — на выезде из города стали появляться ожидаемые заторы и пробки. Горожане и проезжающие по мосту проводят время в машинах под пеклом летнего солнца и активно обсуждают ремонтные работы в соцсетях и пробках.

Самые популярные вопросы рязанцев редакция RZN.info задала начальнику отдела мостов и искусственных сооружений управления автомобильных дорог и искусственных сооружений рязанского минтранса Алексею Горлову.

Расскажите почему возникла необходимость ремонтировать мост через Оку?

Впервые вопрос о ремонте моста встал в 2015 году, с тех пор мы начали готовить проект, а в 2017 году на минтранс обрушился шквал писем от жителей Рязани, которые жаловались на плохое покрытие.

Также в прошлом году несколько машин пробивали на мосту колеса, двигатели из-за износившихся деформационных швов, которые начали разрушаться. Поэтому ремонт моста назрел уже давно.

А когда был его последний ремонт?

Последняя реконструкция моста длилась три года (с 2007 по 2010). Тогда усилялись балки и пролеты моста, менялись деформационные швы и дорожное полотно над рекой — это около 300 метров. Гарантия на тот ремонт закончилась в текущем году.

А остальные 700 метров не над рекой?

Там располагается не асфальт, а железобетонное покрытие, которое не менялось с постройки моста — 1972 года. Прочность этого бетона в два раза выше современных аналогов.

Что будут ремонтировать в этом году?

В этом году заменять три деформационных шва и сделают косметическую реконструкцию еще четырех.

Поверхность проезжей части заменят на всем протяжении моста — это более километра.

Над рекой срежут и просто поменяют асфальт, а на бетонном покрытии, которое не меняли 46 лет, используют уникальное тонкослойное покрытие.

А почему нельзя положить обычный асфальт на бетонное покрытие?

Во-первых, в Рязани нет техники для среза железобетонного покрытия, это очень дорогие виды работ.

Во-вторых, дополнительный слой асфальта даже в пять сантиметров — это очень серьезная нагрузка на конструкцию моста. Мы рассматривали два варианта работ: либо снимать слой железобетонной плиты, либо использовать тонкослойное покрытие.

Первый вариант занял бы около двух лет, также при снятии бетонного основания можно повредить дорогостоящие балки моста. Поэтому мы выбрали технологию полимерного покрытия, которая существенно сократит срок ремонта. Это плотный минерал шириной всего 16 миллиметров, который состоит из пяти рабочих слоев. Чаще всего эта технология в России используется на тротуарах.

А насколько прочное это покрытие?

С этой технологией пока сделано два моста в Сибири, но там поток машин значительно меньше, чем здесь.

Те мосты проходили испытание гусеничными танками весом 60 тонн.

Как себя поведет покрытие при интенсивности движения, мы пока не знаем, но производитель дает гарантию — 10 лет.

Ранее сообщалось, что мост будут ремонтировать в два этапа. Получается, теперь все работы завершат до ноября?

Да. При заключении контракта подрядчик согласился сократить сроки и сделать ремонт за 4,5 месяца, а оплачивать работы будут, действительно, в течении двух лет. Всего потратят около 281 миллиона из областного бюджета.

Почему для работ выбрали летний, дачный период?

Применять тонкослойный полимер можно только на сухой поверхности и при температуре от 10 градусов и больше. Весной в дождь, снег и грязь работы могут растянуться на больший срок.

А если начнется сезон дождей летом?

Этот вопрос уже обсуждался с подрядчиком. При кратковременных осадках — поверхность высыхает достаточно быстро, а при длительном периоде дождей мы будем устраивать шатры или навесы. Других вариантов здесь нет.

Сколько человек трудится на мосту? Рязанцы жалуются на низкую активность рабочих.

Ежедневно на месте работает бригада из 20-ти человек, включая водителей, механиков и рабочих.

Над рекой подрядчик уже срезал асфальтовую часть покрытия. Сейчас работы ведутся на деформационных швах, которые будут полностью менять. Это самые трудоемкие и сложные виды работ, но не масштабные. Не забывайте, что ремонт ведется не только на мосту, но и под ним.

Более масштабные работы начнутся уже в июле, когда подрядчик получит конструкции деформационных швов.

Также с июля начнется подготовка железобетонного покрытия для тонкослойного полимера — пескоструйная очистка и ремонт дефектных участков.

Почему передумали ремонтировать мост круглосуточно?

У нас есть график: в будни работы ведутся с 7:00 до 20:00 часов, а в выходные — с 8:00 до 19:00.

В круглосуточной работе пока нет необходимости, как только она появится, подрядчик организует ее.

С середины июля график работ будет расширен с 5 до 22 часов.

Как решили организовывать движение на мосту во время ремонта? Почему отказались от светофоров?

Заменить шов на одной полосе невозможно, поэтому перекрыли сразу половину моста и установили регулировщиков. В часы пик движение полностью перекатывается на менее интенсивном потоке. Это организация движения уже показала свою эффективность.

В движение потоков вмешиваются и сотрудники ГИБДД. Для проезда скорых, пожарных и другого спецтранспорта, автобусов с детьми мы можем перекрыть даже интенсивный поток. От светофоров мы не отказались, они появятся позже, но их работа все равно будет регулироваться людьми.

Кстати на мосту в период утренних и вечерних пробок теперь работают автоинспекторы.

При виде сотрудника ГИБДД дисциплина у водителей сразу повышается.

Почему перед началом ремонта не оборудовали альтернативный проезд через Оку, например понтонный мост?

Этот вариант рассматривался, но сразу было ясно, что это не выход из положения.

Не осмотрительно организовывать подъезд к понтонному мосту через полевые дороги. Также надо понимать, что движение по нему будет только в одну сторону, со скоростью 5-10 километров в час и интервалом дистанции. Большегрузы проехать по нему не смогут вовсе, поэтому его установка не будет эффективной.

В обращениях рязанцы нам даже предлагали построить новый мост перед ремонтом, но это из разряда фантастики.

Значит нового моста через Оку не будет?

Альтернативный проезд через Оку планируется, необходимость в нем назрела давно. Он уже есть в схеме территориального планирования. Мост появится в районе деревни Льгово и будет соединен с продолжением Северного обхода. Сейчас такой проект оценивается в 30 миллиардов. Сейчас трудно спрогнозировать сроки реализации, но это будет точно после 2024 года.

Министр транспорта следит за ремонтом на мосту с помощью камер, можно ли их увидеть рязанцам?

Действительно, для контроля работ установлены 11 камер. Их трансляция не предлагалась для общего пользования, вряд ли в этом есть необходимость.

Спасибо за интервью.

В завершении хочу напомнить рязанцам, что интенсивность движения на мосту зависит от них самих: не нужно ехать по обочине и создавать аварийные ситуации на дороге. Мы стараемся сделать все, чтобы сократить сроки необходимого ремонта и надеемся на ваше понимание.