Любимов открыл лекторий на форуме древних городов

В пятницу, 17 августа, на Лыбедском бульваре стартовал лекторий в рамках форума древних городов.
Площадку открыл губернатор Николай Любимов. Он заявил, что форум уже удался по отзывам гостей.
«Им понравилось в Рязани. Они оценили наши исторические памятники, архитектурное наследие, радушие и гостеприимство рязанцев», — заявил губернатор.
Губернатор отметил, что открытий лекторий пройдет в форме живого диалога.
«Лекторий будет интересен для всех, кто придет услышать чужие идеи и перенять опыт. Здест также можно и задать вопросы, поделиться собственными наработками», — рассказал губернатор.
Сам он поучаствовал в
Лекторий будет работать 17 и 18 августа с 13 до 20 часов.
Эксперты прочитают для рязанцев 11 лекций об урбанистике, медиа, городских проектах, музейном деле, туризме и предпринимательстве.
17 августа выступят:
- Андрей Кочетков— идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»;
- Юлия Мацкевич — координатор конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»;
- Михаил Алексеевский — руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка»;
- Оксана Турская — заместитель директора по развитию online-платформы для сторителлинга izi. TRAVEL;
- Павел Гнилорыбов — основатель проектов «Моспешком» и «Архитектурные излишества», член совета фонда сохранения исторического наследия «Внимание»;
- Никита Петров — заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС.
Завершится первый день лектория Всемирным фестивалем уличного кино.
18 августа выступят:
- Соня Соболь — руководитель региональных программ Института «Стрелка»;
- Андрей Кармацкий — основатель команды Urbica, автор телеграм-канала «Городские данные»;
- Соня Эльтерман — главный редактор Strelka Mag;
- Полина Иванова, Сергей Кремнев и Анна Осипова — дискуссия: Новый смысл забытых пространств;
- Никита Петров — заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС.
Завершится открытый лекторий концертом группы Pompeya.