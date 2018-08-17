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16:27, 17 августа 2018 442
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Любимов открыл лекторий на форуме древних городов

Любимов открыл лекторий на форуме древних городов

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В пятницу, 17 августа, на Лыбедском бульваре стартовал лекторий в рамках форума древних городов.

Площадку открыл губернатор Николай Любимов. Он заявил, что форум уже удался по отзывам гостей.

«Им понравилось в Рязани. Они оценили наши исторические памятники, архитектурное наследие, радушие и гостеприимство рязанцев», — заявил губернатор.

Губернатор отметил, что открытий лекторий пройдет в форме живого диалога.

«Лекторий будет интересен для всех, кто придет услышать чужие идеи и перенять опыт. Здест также можно и задать вопросы, поделиться собственными наработками», — рассказал губернатор.

Сам он поучаствовал в создании аудиогида по Рязани, который запишут во время лекций жители города.

Лекторий будет работать 17 и 18 августа с 13 до 20 часов.

Эксперты прочитают для рязанцев 11 лекций об урбанистике, медиа, городских проектах, музейном деле, туризме и предпринимательстве.

17 августа выступят:

  • Андрей Кочетков— идеолог фестиваля восстановления исторической среды «Том Сойер Фест»;
  • Юлия Мацкевич — координатор конкурса «Меняющийся музей в меняющемся мире»;
  • Михаил Алексеевский — руководитель Центра городской антропологии КБ «Стрелка»;
  • Оксана Турская — заместитель директора по развитию online-платформы для сторителлинга izi. TRAVEL;
  • Павел Гнилорыбов — основатель проектов «Моспешком» и «Архитектурные излишества», член совета фонда сохранения исторического наследия «Внимание»;
  • Никита Петров — заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС.

Завершится первый день лектория Всемирным фестивалем уличного кино.

18 августа выступят:

  • Соня Соболь — руководитель региональных программ Института «Стрелка»;
  • Андрей Кармацкий — основатель команды Urbica, автор телеграм-канала «Городские данные»;
  • Соня Эльтерман — главный редактор Strelka Mag;
  • Полина Иванова, Сергей Кремнев и Анна Осипова — дискуссия: Новый смысл забытых пространств;
  • Никита Петров — заведующий Лабораторией теоретической фольклористики ШАГИ РАНХиГС.

Завершится открытый лекторий концертом группы Pompeya.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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