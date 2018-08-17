Любимов записал аудиогид об улице Рязани

В пятницу, 17 августа, в рамках лектория форума древних городов губернатор Николай Любимов поучаствовал в проекте «Рязань глазами горожан». Глава региона записал аудиогид для туристов об улице Полонского.
«Я, Николай Любимов, губернатор Рязанской области. Приехал в Рязань более полутора лет назад. Все это время живу на улице Полонского и здесь же, практически, работаю. Мне нравится эта тихая и уютная улица в центре города. Такое впечатление, что она сохранила атмосферу старой губернской Рязани», — так обращается губернатор к туристам.
В своем отрывке Любимов рассказывает об исторических зданиях улицы, известных горожанах, живших на улице Полонского.
Записать аудиогид может каждый желающий в шатре около лектория на Лыбедском бульваре.
«Если рязанцы будут рассказывать о своем городе в аудиогиде — это будет замечательно. Это не просто специалисты, это люди которые здесь живут, гуляют по улицам и гордятся своим городом. Они могут рассказать о нем от души», — подчеркнул губернатор.
Аудиогид будет доступен на