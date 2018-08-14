На форуме древних городов Рязань подписала соглашения о сотрудничестве

Во вторник, 14 августа, на Международном форуме древних городов губернатор Николай Любимов подписал соглашения о сотрудничестве с российской Академией архитектуры и строительных наук и Союзом архитекторов России.
В церемонии подписания участвовали президент Союза архитекторов России Николай Шумаков и президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин.
«Для региона это дает возможность заручиться поддержкой авторитетных организаций в сфере архитектуры и градостроительства, работать с ведущими учеными, академиками, крупнейшими российскими специалистами в этих областях, выдающимися зодчими и учитывать их мнение в градостроительной сфере», — отметил Любимов.
«Архитектура — это ключевая сфера, от которой зависит создание в городах комфортной, уютной и удобной городской среды для людей», — добавил губернатор.
По его мнению, сотрудничество поможет грамотно решить комплекс градостроительных проблем в Рязани.
Напомним, 14 августа в рамках форума древних городов