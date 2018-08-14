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13:47, 14 августа 2018 524
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Любимов поприветствовал гостей Международной конференции на трех языках

Любимов поприветствовал гостей Международной конференции на трех языках

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Во вторник, 14 августа, в рязанском театре кукол открылась Международная конференция «Историко-культурное наследие — гарант устойчивого развития древних городов». На ней прошло пленарное заседание с участием ведущих архитекторов России, Сербии и Турции.

На конференции губернатор вместе с гостями осмотрел экспозицию с примерами сохранения архитектурного наследия в регионах России и странах Европы. Затем глава региона открыл пленарное заседание, поприветствовав гостей на русском, английском и французском языках.

Во встрече поучаствовали президент Союза архитекторов России Николай Шумаков, президент Российской академии архитектуры и строительных наук Александр Кузьмин, вице-президент Ассоциации сербских архитекторов Петр Арсич и президент управления Анкарского филиала Палаты архитекторов Тезджан Каракуш Джандан.

«На этой площадке нам предстоит обсудить многие общие интересы и проблемы, с которыми сегодня сталкиваются древние города, — сказал Любимов. — Вместе с квалифицированными экспертами международного уровня мы затронем темы современного развития городов с учетом бережного отношения к исторической городской среде, развитие туризма, маркетинга древних городов».

В число экспертов вошли ведущие архитекторы, градостроители и историки всех стран-участниц форума древних городов.

«Я уверен, что итогом дискуссий станут конкретные решения, которые можно будет успешно лоббировать в дальнейшем», — заключил губернатор.

На заседании Николай Шумаков поблагодарил Любимова за решение провести форум в Рязани и вручил ему диплом смотра конкурса «Регионы России».

«Проведение этого форума говорит о том, что развивать нужно всю Россию равномерно — от Дальнего Востока до Калининграда, включая древние русские города, которые являются основой России. И этот шаг сделан благодаря Николаю Викторовичу», — отметил президент Союза архитекторов.


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

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