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12:22, 6 июля 2018 856
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Испорченный отпуск. Из-за «Натали турс» несколько рязанских семей остались дома

Испорченный отпуск. Из-за «Натали турс» несколько рязанских семей остались дома

Рязанцы, решившие поехать на отдых через туроператора «Натали турс», остались дома. Об этом RZN.info рассказал директор турагентства «Остров сокровищ» Роман Яковлев.

По его словам, во вторник, 3 июля, пара, путевка которых была заказана через «Натали турс», не полетела в Италию. Отдохнут или нет еще несколько человек, путешествие которых запланировано в будущем, сейчас проверяют сотрудники «Острова сокровищ».

«Мы никого не бросаем. Бывает так, что оплата от „Натали турс“ прошла заранее. Это выясняют наши специалисты, звоня в отель», — отметил Яковлев.

Он назвал ситуацию на рынке туруслуг «нестабильной». По его словам, свои обязательства перестали выполнять несколько туроператоров, «Натали турс» среди них — самый известный.

Руководитель турагентства отметил, что люди относятся к происходящему по-разному.

«Кто-то не улетел по вине „Натали турс“ в Европу, потом купил более дешевый тур в Турцию, чтобы уже после отпуска решать вопрос с туроператором. А другие начинают сильно переживать из-за смены отеля. Впрочем, оптимизма добавляет тот факт, что пока „Натали турс“ от своих обязательств не отказывается», — рассказал он.

Напомним, туроператор «Натали Турс» аннулировал все путевки. Компания пообещала выплатить туристам компенсации.

Клиентов «Натали Турс» начали выселять из зарубежных отелей


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