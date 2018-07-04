«Натали Турс» выплатит клиентам компенсацию

Туроператор «Натали Турс» выплатит туристам компенсацию по требованию и предоставит услуги, нереализованные в этом году, следующим летом. Об этом передает «
«Выплаты компенсаций будут зависеть от того, каким инструментом туристы воспользуются. Самый быстрый — если туристы забрали выписанные билеты, то как минимум треть стоимости тура у них в кармане в виде билета. А дальше работа будет проводиться совместно с турагентствами. Мы по договоренности с ведущими сетевиками будем давать обязательства со стороны „Натали Турс“ на нереализованные услуги, чтобы предоставить туристам возможность воспользоваться ими следующим летом. Те, кто захочет вернуть деньги за поездку, смогут сделать это», — пояснил глава компании Владимир Воробьев.
Он отметил, что в такой ситуации компания оказалась впервые за 25 лет работы. Первой задачей туроператор поставил восстановить продажи. Затем компания планирует уладить конфликт, который негативно сказывается на туристах и организации.
Помимо этого, владельцы туроператора «Натали Турс» Владимир и Наталия Воробьевы заявили, что готовы продать до 100% компании, передает «
Продолжить отправлять туристов на курорты планируют с 1 октября 2018 года.
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