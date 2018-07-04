Туроператор «Натали Турс» аннулирует все путевки. Об этом сообщил в эфире «
В конце прошлой недели туроператор сообщил агентствам об отмене чартерных программ в четыре страны — Испанию, Италию, Грецию и Турцию. Позже сьтало известно об отмене поездок на период с 4 июля по 30 сентября включительно.
«Мы не можем отправлять туристов в ближайшее время, так как не контролируем ситуацию с партнерами», — сказал Владимир Воробьев.
Отмечается, что все забронированные и оплаченные туры отменили из-за финансовых проблем.