В Рязани реализуют 37 местных инициатив. Список

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
В Рязани реализуют 37 местных инициатив. Об этом в среду, 4 июля, сообщил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов.
По его словам, из 160 адресов отбор прошли 144, а остальные город намерен доработать и направить вновь.
В список вошли:
1400 парковочных мест в 120 дворах, «Культурная парковка» на улице Юбилейной № 24;
оборудование дороги к автобусу для школьников в поселке Никуличи и к школе на улице Тимакова № 9;
прибрежная зона пруда между улицей Весенней и Садовой «Родная заводь»;
благоустройство дворов на улице Зубковой № 21 корпус, улице Березовой №1-а, улице Забайкальской №21 c установкой детского и спортивного оборудования;
установка детских площадок на улице Советской Армии № 10-а и улице Сельских строителей № 3;
благоустройство скверов — «Сквер памяти» в Недостоеве, «Мамин Сквер» в Песочне, «Сквер белых журавлей» улица Интернациональная №15-в, «Вишневый сад улица Песоченская, «Солнечный круг» улица Октябрьская № 60, «Добрый сквер» улица Дачная № 12-а, «Новопавловская Роща» в Горроще, «Сквер на Мехзавода», «Обелиск» улица Голенчинская;
агитплощадка на проезде Машиностроителей № 6 корпус 1;
спортивные площадки на проезде Речников № 1-б, на улице Быстрецкая № 19, хоккейный корт улица Новаторов № 12, скейт-парк на Московском шоссе № 51, площадка для воркаута в «Наташкином парке».
По словам Карабасова, по всем объектам мэрия уже заключила контракты, завершить работы планируют к 1 сентября.
На все инициативы в Рязани потратят около 50 миллионов.