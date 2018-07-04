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16:28, 4 июля 2018 61
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В Рязани реализуют 37 местных инициатив. Список

В Рязани реализуют 37 местных инициатив. Список

В Рязани реализуют 37 местных инициатив. Об этом в среду, 4 июля, сообщил и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов.

По его словам, из 160 адресов отбор прошли 144, а остальные город намерен доработать и направить вновь.

В список вошли:

  • 1400 парковочных мест в 120 дворах, «Культурная парковка» на улице Юбилейной № 24;
  • оборудование дороги к автобусу для школьников в поселке Никуличи и к школе на улице Тимакова № 9;
  • прибрежная зона пруда между улицей Весенней и Садовой «Родная заводь»;
  • благоустройство дворов на улице Зубковой № 21 корпус, улице Березовой №1-а, улице Забайкальской №21 c установкой детского и спортивного оборудования;
  • установка детских площадок на улице Советской Армии № 10-а и улице Сельских строителей № 3;
  • благоустройство скверов — «Сквер памяти» в Недостоеве, «Мамин Сквер» в Песочне, «Сквер белых журавлей» улица Интернациональная №15-в, «Вишневый сад улица Песоченская, «Солнечный круг» улица Октябрьская № 60, «Добрый сквер» улица Дачная № 12-а, «Новопавловская Роща» в Горроще, «Сквер на Мехзавода», «Обелиск» улица Голенчинская;
  • агитплощадка на проезде Машиностроителей № 6 корпус 1;
  • спортивные площадки на проезде Речников № 1-б, на улице Быстрецкая № 19, хоккейный корт улица Новаторов № 12, скейт-парк на Московском шоссе № 51, площадка для воркаута в «Наташкином парке».

По словам Карабасова, по всем объектам мэрия уже заключила контракты, завершить работы планируют к 1 сентября.

На все инициативы в Рязани потратят около 50 миллионов.


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