В Рязани появится 1400 бесплатных парковочных мест. Адреса

В Рязани появится 1400 бесплатных парковочных мест. Тендеры на их обустройство разместили на сайте госзакупок.
Места появятся около домов, отделов полиции, кладбищ, детсадов, поликлиник, школ, больниц, торговых центров и почтовых отделений.
Общая сумма четырех контрактов 23,8 миллиона рублей. Работы планируют завершить до 10 сентября.
Московский район (430 мест):
- улица Костычева дом № 6;
- улица Юбилейная дома №№1 корпус 1, 16, 16 корпус 1,18;
- улица Крупской дома №№14,16,19, 21;
- Народный бульвар дом № 14;
- улица Старореченская дома №№2 корпус 1, 2 корпус 2;
- 1-ый Тракторный проезд дом №8;
- улица Станкозаводская дома №№25, 32 корпус 2;
- улица Интернациональная дома №№1-в, 10а, 13, 13 корпус 1, 13-г;
- улица Сельских Строителей дом №3г;
- улица Княжье поле (детская ОКБ);
- улица Бирюзова дома №№6, 8, 15 корпус 2, 29, 30, 31;
- улица Медицинская дом №9;
- улица Октябрьская дом №62;
- улица Молодежная дом №21 корпус 1;
- улица Энгельса дома №№6, 11;
- улица Белякова дом №31;
- улица Забайкальская дома №№1, 17, 18, 20, 21.
Советский район (230 мест):
- улица Кальная дом №18;
- улица Лермонтова дома №№8, 14;
- Касимовское шоссе дома №№23 корпус 1 и 2, 25;
- улица Урицкого дом №6 корпус 1;
- улица Есенина дом №72/2;
- улица Радищева дом №10;
- улица Затинная дома №№23, 72-76;
- улица Яхонтова дома №№17, 19;
- улица Грибоедова дома №№26/6, 42;
- улица Ленина дом №2/68;
- улица Либкнехта дом №10;
- улица 1-й Бутырки дома №№4, 6;
- улица 3-й Бутырки дома №№1, 2, 3 корпуса 1, 2, 4 и 9;
- улица Соборная дом №50 корпус 1;
- улица Солнечная дома №№8, 10.
Октябрьский район (310 мест):
- улица Связи дом №22;
- улица Тимакова дома №№2-4, 20-30, 36;
- улица Новоселов дома №№17 корпус 1, 29, 40 корпуса 1-3, 42, 50, 58;
- улица Зубковой дома №№10а, 23а, 25 корпуса 1-3, 28;
- Касимовское шоссе дома №№38-40, 40а, 52-54;
- улица Телевизионная дом №5а;
- улицаТимуровцев дом №1;
- улица Советской Армии дома №№3, 3 корпус 2, 4 корпус 1, 6, 28/7;
- улица Семашко дома №№16-46;
- улица Трудовая дом №14/42;
- улица Дружная дом №13б;
- улица Поселковая дом №7 корпус А.
Железнодорожный район (430 мест):
- улица 6-я Линия дом №4;
- улица 10-я Линия (со стороны Кардиодиспансера);
- улица Островского дома №№6 корпус 1, 103;
- улица Братиславская дома №№19, 19 корпус 1, 23, 25;
- улица Черновицкая дома №№ 2/79, 7 корпус 1, 13, 25 корпус 2;
- улица Березовая дом №10;
- проезд Гоголя дом №3;
- улица Стройкова дом №84 корпус 2;
- улица Строителей дома №6;
- улица Высоковольтная, напротив домов №№34/13, 43, 45, 45 корпус 2;
- улица Ленинского Комсомола дома №№6, 28, дорога со стороны Лазаревского кладбища;
- улица Вокзальная дома №№5, 7;
- улица Шевченко дом №10/23;
- улица Дзержинского дом №12-а;
- Михайловское шоссе дома №№250 корпуса 3-5 и 7;
- улица Мехзавод дома №№19, 20;
- улица Чкалова дома №№42, 44, 46;
- Октябрьский городок дома №№22, 28, 33, 34.