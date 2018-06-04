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13:19, 4 июня 2018 588
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В Рязани появится 1400 бесплатных парковочных мест. Адреса

В Рязани появится 1400 бесплатных парковочных мест. Адреса

В Рязани появится 1400 бесплатных парковочных мест. Тендеры на их обустройство разместили на сайте госзакупок.

Места появятся около домов, отделов полиции, кладбищ, детсадов, поликлиник, школ, больниц, торговых центров и почтовых отделений.

Общая сумма четырех контрактов 23,8 миллиона рублей. Работы планируют завершить до 10 сентября.

Московский район (430 мест):

  • улица Костычева дом № 6;
  • улица Юбилейная дома №№1 корпус 1, 16, 16 корпус 1,18;
  • улица Крупской дома №№14,16,19, 21;
  • Народный бульвар дом № 14;
  • улица Старореченская дома №№2 корпус 1, 2 корпус 2;
  • 1-ый Тракторный проезд дом №8;
  • улица Станкозаводская дома №№25, 32 корпус 2;
  • улица Интернациональная дома №№1-в, 10а, 13, 13 корпус 1, 13-г;
  • улица Сельских Строителей дом №3г;
  • улица Княжье поле (детская ОКБ);
  • улица Бирюзова дома №№6, 8, 15 корпус 2, 29, 30, 31;
  • улица Медицинская дом №9;
  • улица Октябрьская дом №62;
  • улица Молодежная дом №21 корпус 1;
  • улица Энгельса дома №№6, 11;
  • улица Белякова дом №31;
  • улица Забайкальская дома №№1, 17, 18, 20, 21.

Советский район (230 мест):

  • улица Кальная дом №18;
  • улица Лермонтова дома №№8, 14;
  • Касимовское шоссе дома №№23 корпус 1 и 2, 25;
  • улица Урицкого дом №6 корпус 1;
  • улица Есенина дом №72/2;
  • улица Радищева дом №10;
  • улица Затинная дома №№23, 72-76;
  • улица Яхонтова дома №№17, 19;
  • улица Грибоедова дома №№26/6, 42;
  • улица Ленина дом №2/68;
  • улица Либкнехта дом №10;
  • улица 1-й Бутырки дома №№4, 6;
  • улица 3-й Бутырки дома №№1, 2, 3 корпуса 1, 2, 4 и 9;
  • улица Соборная дом №50 корпус 1;
  • улица Солнечная дома №№8, 10.

Октябрьский район (310 мест):

  • улица Связи дом №22;
  • улица Тимакова дома №№2-4, 20-30, 36;
  • улица Новоселов дома №№17 корпус 1, 29, 40 корпуса 1-3, 42, 50, 58;
  • улица Зубковой дома №№10а, 23а, 25 корпуса 1-3, 28;
  • Касимовское шоссе дома №№38-40, 40а, 52-54;
  • улица Телевизионная дом №5а;
  • улицаТимуровцев дом №1;
  • улица Советской Армии дома №№3, 3 корпус 2, 4 корпус 1, 6, 28/7;
  • улица Семашко дома №№16-46;
  • улица Трудовая дом №14/42;
  • улица Дружная дом №13б;
  • улица Поселковая дом №7 корпус А.

Железнодорожный район (430 мест):

  • улица 6-я Линия дом №4;
  • улица 10-я Линия (со стороны Кардиодиспансера);
  • улица Островского дома №№6 корпус 1, 103;
  • улица Братиславская дома №№19, 19 корпус 1, 23, 25;
  • улица Черновицкая дома №№ 2/79, 7 корпус 1, 13, 25 корпус 2;
  • улица Березовая дом №10;
  • проезд Гоголя дом №3;
  • улица Стройкова дом №84 корпус 2;
  • улица Строителей дома №6;
  • улица Высоковольтная, напротив домов №№34/13, 43, 45, 45 корпус 2;
  • улица Ленинского Комсомола дома №№6, 28, дорога со стороны Лазаревского кладбища;
  • улица Вокзальная дома №№5, 7;
  • улица Шевченко дом №10/23;
  • улица Дзержинского дом №12-а;
  • Михайловское шоссе дома №№250 корпуса 3-5 и 7;
  • улица Мехзавод дома №№19, 20;
  • улица Чкалова дома №№42, 44, 46;
  • Октябрьский городок дома №№22, 28, 33, 34.

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