Ремонт моста через Оку может закончиться раньше срока. Об этом в эфире «Областного радио» сообщил начальник управления автодорог и искусственных сооружений регионального минтранса Андрей Федоренко.
«Все прекрасно понимают, что в таком режиме нельзя, это живая артерия, которую нужно сделать быстрее», — отметил он.
По его словам, подрядчик ежедневно консультируется с министерством, чтобы работы закончить быстрее. «Мы поставили срок до 1 ноября, но работы могут закончиться и раньше», — заключил Федоренко.
Напомним, ремонт моста