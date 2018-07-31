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16:09, 31 июля 2018 1 844
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Ремонт моста через Оку может закончиться раньше срока — минтранс

Ремонт моста через Оку может закончиться раньше срока — минтранс

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Ремонт моста через Оку может закончиться раньше срока. Об этом в эфире «Областного радио» сообщил начальник управления автодорог и искусственных сооружений регионального минтранса Андрей Федоренко.

«Все прекрасно понимают, что в таком режиме нельзя, это живая артерия, которую нужно сделать быстрее», — отметил он.

По его словам, подрядчик ежедневно консультируется с министерством, чтобы работы закончить быстрее. «Мы поставили срок до 1 ноября, но работы могут закончиться и раньше», — заключил Федоренко.

Напомним, ремонт моста начался в середине июля. Более подробно о ходе работ читайте здесь.


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