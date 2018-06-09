В Рязани на четыре с половиной месяца ограничат движение по Солотчинскому мосту. Об этом сообщил региональный минтранс.
Мост через Оку будут ремонтировать до 1 ноября. С 13 июня закроют две полосы по направлению из Рязани. Движение организуют по одной полосе в каждую сторону.
По условиям госконтракта, рабочие заменят деформационные швы, выравнивающий, гидроизоляционный, защитный слои и асфальтобетонное покрытие. Минтранс отремонтирует более километра моста.
Скорость машин ограничат до 40 километров час. На мосту установят предписывающие и предупреждающие дорожные знаки, нанесут разметку.
Фото регионального минтранса