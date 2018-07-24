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15:36, 24 июля 2018 1 931
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Отбор на фестиваль «Подбелка — 2018» прошли 27 групп и исполнителей. Список

Отбор на фестиваль «Подбелка — 2018» прошли 27 групп и исполнителей. Список

Фото: © RZN.info / Анастасия Шульгина

Отбор на «Подбелку — 2018» прошли 27 групп и исполнителей. Среди дебютантов фестиваля — известные в Рязани John Lemon, «Светящиеся Барабанщики», Алексей Серафимов, а также талантливые молодые музыканты — Esenin Street, Дмитрий Устинов, «Андуин», Coff и Sloman.

Новые имена также есть и среди участников из других городов — «7 Углов» (Касимов), «Формата Нет» (Новомичуринск) и Константин Жиров (Москва).

Кроме того, с новым проектом «Теледискотека» выступит Анастасия Меньшова, уже неоднократно участвовавшая в «Подбелке».

Напомним, в этом году фестиваль, организованный RZN.info совместно с управлением культуры администрации Рязани, пройдет 3 августа. «Подбелка» традиционно откроет празднование Дня города.

Список групп и исполнителей, прошедших отбор по заявкам:

  • John Lemon;
  • Esenin Street;
  • Hot Stuff;
  • Smoozy;
  • «Балалайка62»;
  • ВИА «Шанс»;
  • «Спуутник»;
  • «Матроскин Бэнд»;
  • Mangostarr;
  • CHUDA;
  • Сергей Щебень;
  • Chumahod;
  • Flite;
  • «7 узлов»;
  • «На Грани Слов»;
  • Алексей Серафимов;
  • Дмитрий Устинов;
  • «Андуин»;
  • «Светящиеся Барабанщики»;
  • Coff;
  • «Несмышлен»;
  • Pulse;
  • «Теледискотека»;
  • МИР;
  • «Константин Жиров»;
  • «Формата Нет»;
  • Sloman.

Всего на «Подбелке» выступят более 50 групп и исполнителей. Кроме прошедших творческих отбор, на сцену выйдут хэдлайнеры и группы, специально приглашенные организаторами фестиваля.


© RZN.info

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