Отбор на «Подбелку — 2018» прошли 27 групп и исполнителей. Среди дебютантов фестиваля — известные в Рязани John Lemon, «Светящиеся Барабанщики», Алексей Серафимов, а также талантливые молодые музыканты — Esenin Street, Дмитрий Устинов, «Андуин», Coff и Sloman.
Новые имена также есть и среди участников из других городов — «7 Углов» (Касимов), «Формата Нет» (Новомичуринск) и Константин Жиров (Москва).
Кроме того, с новым проектом «Теледискотека» выступит Анастасия Меньшова, уже неоднократно участвовавшая в «Подбелке».
Напомним, в этом году фестиваль, организованный RZN.info совместно с управлением культуры администрации Рязани, пройдет 3 августа. «Подбелка» традиционно откроет празднование Дня города.
Список групп и исполнителей, прошедших отбор по заявкам:
- John Lemon;
- Esenin Street;
- Hot Stuff;
- Smoozy;
- «Балалайка62»;
- ВИА «Шанс»;
- «Спуутник»;
- «Матроскин Бэнд»;
- Mangostarr;
- CHUDA;
- Сергей Щебень;
- Chumahod;
- Flite;
- «7 узлов»;
- «На Грани Слов»;
- Алексей Серафимов;
- Дмитрий Устинов;
- «Андуин»;
- «Светящиеся Барабанщики»;
- Coff;
- «Несмышлен»;
- Pulse;
- «Теледискотека»;
- МИР;
- «Константин Жиров»;
- «Формата Нет»;
- Sloman.
Всего на «Подбелке» выступят более 50 групп и исполнителей. Кроме прошедших творческих отбор, на сцену выйдут хэдлайнеры и группы, специально приглашенные организаторами фестиваля.