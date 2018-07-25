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16:42, 25 июля 2018 1 453
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На День города рязанцев ждет «Подбелка», танцующие фонтаны и автопарад. Программа

На День города рязанцев ждет «Подбелка», танцующие фонтаны и автопарад. Программа

В среду, 25 июля, в мэрии прошла пресс-конференция по празднованию 923-летия Рязани. Тожества начнутся 2 августа и продлятся до 4 числа.

Впервые рязанцев ждет футбольный матч между командами правительства области и мэрии. На улице Почтовой состоится первый гастрономический фестиваль, который завершится мастер-классом ведущего кулинарных шоу на телеканале «Пятница» Константина Ивлева.

Также в Рязани пройдет автопарад с участием ретро и военной техники, электрокаров. Его участники, которых возглавит «Евпатий Коловрат» на коне, проедут от площади Победы до площади Ленина.

Главным сюрпризом праздника в мэрии назвали танцующие фонтаны, которые начнут свою работу после торжественного фейерверка.

Кроме того, до 4 августа с площади Ленина на улицу Горького торжественно откроют прямой проезд.

Полная программа мероприятий:

2 августа:

  • 9:00 — молобен около Успенского собора;
  • 11:00 — праздник «Рязань — столица ВДВ» на стадионе ЦСК;
  • 19:00 — фестиваль дворовой песни «Беседка» на танцверанде ЦПКиО.

3 августа:

  • 10:00 — открытый турнир по пляжному волейболу около ТРЦ «Премьер»;
  • 17:00 — фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» на улице Почтовой;
  • 18:00 — матч по футболу между командами правительства области и мэрии на стадионе «Золотые купола»;
  • 19:00 — день поселка Солотча.

4 августа:

  • 10:00 — фестиваль туристических маршрутов в городских музеях «Твоя Рязань»;
  • 12:00 — гастрономический фестиваль «Кухня рязанского края» на улице Почтовой;
  • 15:00 — II фестиваль современного искусства «Параллели» в «Фотодоме» на Почтовой;
  • 16:00 — конкурс «Таланты нашего двора» на Лыбедском бульваре;
  • 16:00 — рязанский авто-фест на площади Ленина, шоу-программа «Летний звездопад», праздник «Рязань — город спортивный», концерт «Вернисаж» в стиле джаз;
  • 19:00 — выступление русского народного хора имени Попова на площади Ленина;
  • 21:00 — выступление Олега Газманова;
  • 22:00 — фейерверк;
  • 22:10 — танцующие фонтаны.

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