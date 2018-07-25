На День города рязанцев ждет «Подбелка», танцующие фонтаны и автопарад. Программа

В среду, 25 июля, в мэрии прошла пресс-конференция по празднованию 923-летия Рязани. Тожества начнутся 2 августа и продлятся до 4 числа.
Впервые рязанцев ждет футбольный матч между командами правительства области и мэрии. На улице Почтовой состоится первый гастрономический фестиваль, который завершится мастер-классом ведущего кулинарных шоу на телеканале «Пятница» Константина Ивлева.
Также в Рязани пройдет автопарад с участием ретро и военной техники, электрокаров. Его участники, которых возглавит «Евпатий Коловрат» на коне, проедут от площади Победы до площади Ленина.
Главным сюрпризом праздника в мэрии назвали танцующие фонтаны, которые начнут свою работу после торжественного фейерверка.
Кроме того, до 4 августа с площади Ленина на улицу Горького торжественно откроют прямой проезд.
Полная программа мероприятий:
2 августа:
- 9:00 — молобен около Успенского собора;
- 11:00 — праздник «Рязань — столица ВДВ» на стадионе ЦСК;
- 19:00 — фестиваль дворовой песни «Беседка» на танцверанде ЦПКиО.
3 августа:
- 10:00 — открытый турнир по пляжному волейболу около ТРЦ «Премьер»;
- 17:00 — фестиваль уличных музыкантов «Подбелка» на улице Почтовой;
- 18:00 — матч по футболу между командами правительства области и мэрии на стадионе «Золотые купола»;
- 19:00 — день поселка Солотча.
4 августа:
- 10:00 — фестиваль туристических маршрутов в городских музеях «Твоя Рязань»;
- 12:00 — гастрономический фестиваль «Кухня рязанского края» на улице Почтовой;
- 15:00 — II фестиваль современного искусства «Параллели» в «Фотодоме» на Почтовой;
- 16:00 — конкурс «Таланты нашего двора» на Лыбедском бульваре;
- 16:00 — рязанский авто-фест на площади Ленина, шоу-программа «Летний звездопад», праздник «Рязань — город спортивный», концерт «Вернисаж» в стиле джаз;
- 19:00 — выступление русского народного хора имени Попова на площади Ленина;
- 21:00 — выступление Олега Газманова;
- 22:00 — фейерверк;
- 22:10 — танцующие фонтаны.