Одним из хедлайнеров музыкального фестиваля «Подбелка — 2018» станет победитель прошлого года — группа «Балалайка 62».
«Мы народная кавер-группа и исполнять будем народные песни под собственную зажигательную аранжировку, при этом не изменяя смысл. Также в нашем репертуаре будут эстрадные песни», — рассказала концертный директор Татьяна Митькина.
В прошлом году коллектив получил гран-при. Продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский назвал их открытием фестиваля.
Напомним, в этом году фестиваль, организованный RZN.info совместно с управлением культуры администрации Рязани, пройдет 3 августа. «Подбелка» традиционно откроет празднование