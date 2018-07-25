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17:23, 25 июля 2018 587
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Одним из хедлайнеров фестиваля «Подбелка — 2018» станет «Балалайка 62»

Одним из хедлайнеров фестиваля «Подбелка — 2018» станет «Балалайка 62»

Фото: © RZN.info / Светлана Крючкова

Одним из хедлайнеров музыкального фестиваля «Подбелка — 2018» станет победитель прошлого года — группа «Балалайка 62».

«Мы народная кавер-группа и исполнять будем народные песни под собственную зажигательную аранжировку, при этом не изменяя смысл. Также в нашем репертуаре будут эстрадные песни», — рассказала концертный директор Татьяна Митькина.

В прошлом году коллектив получил гран-при. Продюсер фестиваля Дмитрий Гавердовский назвал их открытием фестиваля.

Напомним, в этом году фестиваль, организованный RZN.info совместно с управлением культуры администрации Рязани, пройдет 3 августа. «Подбелка» традиционно откроет празднование Дня города. В этом году на ней выступят 50 групп и исполнителей, 27 из них отобрали по заявкам.


© RZN.info

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