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9:11, 24 июля 2018 1 809
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Четверо рязанцев вернулись домой после путешествия на север Европы

Четверо рязанцев вернулись домой после путешествия на север Европы

Четверо рязанцев вернулись домой после путешествия на мыс Нордкап — самую северную точку континентальной Европы. Об этом один из путешественников Александр Зимин сообщил в своей группе «ВКонтакте», где он ведет свой путевой онлайн-дневник.

Путешественники за 11 дней преодолели расстояние в 6738 километров на автомобиле.

Экспедиция стартовала 12 июля, спустя шесть дней мужчины уже были в Норвегии. Добравшись до Нордкапа, рязанцы пошли пешком до мыса Кнившелльодден.

«На самом деле „самых северных“ точек в Норвегии три. Нордкап, Кнившелльодден и Нордкин. Первые две находятся на острове, но соединены с материком туннелем, идущим под водой, а Нордкин чуть севернее всех, но до него очень сложно добраться», — рассказал Зимин в своем путевом дневнике.

За день экспедиция прошла 18 километров, достигнув мыса. 20 июля путешественники стартовали в сторону России.

Путешественники пообещали сделать подробных отчет о потраченных финансах, а также устроить фотовыставку.

Отметим, что RZN.info является информационным партнером экспедиции.

Фото Александра Зимина


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