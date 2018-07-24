Четверо рязанцев вернулись домой после путешествия на север Европы

Четверо рязанцев вернулись домой после путешествия на мыс Нордкап — самую северную точку континентальной Европы. Об этом один из путешественников Александр Зимин сообщил в своей
Путешественники за 11 дней преодолели расстояние в 6738 километров на автомобиле.
Экспедиция
«На самом деле „самых северных“ точек в Норвегии три. Нордкап, Кнившелльодден и Нордкин. Первые две находятся на острове, но соединены с материком туннелем, идущим под водой, а Нордкин чуть севернее всех, но до него очень сложно добраться», — рассказал Зимин в своем путевом дневнике.
За день экспедиция прошла 18 километров, достигнув мыса. 20 июля путешественники стартовали в сторону России.
Путешественники пообещали сделать подробных отчет о потраченных финансах, а также устроить фотовыставку.
Отметим, что RZN.info является информационным партнером экспедиции.
Фото Александра Зимина