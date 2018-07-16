Четверо рязанцев отправились в Норвегию на автомобиле

Четверо рязанцев отправились в путешествие на Север на автомобиле. Они намерены преодолеть шесть тысяч километров за десять дней и достичь мыса Нордкап, расположенного в Норвегии. Об этом рассказал один из участников поездки Александр Зимин.
По его словам, цель путешествия — отдых и желание показать другим доступность автомобильного туризма. «Хотим, чтобы наша поездка стала для кого-то вдохновением и поводом для самостоятельного путешествия», — сообщил Зимин.
Экспедиция началась 12 июля. С того момента рязанцы проехали Карелию, Финляндию и добрались до Норвегии, где разбили лагерь. В социальной сети Зимин завел путевой
В понедельник, 16 июля, рязанец разместил новую запись в путевых заметках: «Думали, то доберемся довольно быстро, но красота Норвегии не позволила нам этого сделать. Останавливались каждые 20 минут, чтобы насладится видами. Они просто чумовые. Ощущение, что ты находишься в какой-то открытке и вот сейчас выйдешь из нее».
Отметим, что RZN.info является информационным партнером экспедиции.
Фото Александра Зимина