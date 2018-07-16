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19:15, 16 июля 2018 878
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Четверо рязанцев отправились в Норвегию на автомобиле

Четверо рязанцев отправились в Норвегию на автомобиле

Четверо рязанцев отправились в путешествие на Север на автомобиле. Они намерены преодолеть шесть тысяч километров за десять дней и достичь мыса Нордкап, расположенного в Норвегии. Об этом рассказал один из участников поездки Александр Зимин.

По его словам, цель путешествия — отдых и желание показать другим доступность автомобильного туризма. «Хотим, чтобы наша поездка стала для кого-то вдохновением и поводом для самостоятельного путешествия», — сообщил Зимин.

Экспедиция началась 12 июля. С того момента рязанцы проехали Карелию, Финляндию и добрались до Норвегии, где разбили лагерь. В социальной сети Зимин завел путевой онлайн-дневник, в котором поделился фотографиями и интересными фактами из поездки.

В понедельник, 16 июля, рязанец разместил новую запись в путевых заметках: «Думали, то доберемся довольно быстро, но красота Норвегии не позволила нам этого сделать. Останавливались каждые 20 минут, чтобы насладится видами. Они просто чумовые. Ощущение, что ты находишься в какой-то открытке и вот сейчас выйдешь из нее».

Отметим, что RZN.info является информационным партнером экспедиции.

Фото Александра Зимина


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