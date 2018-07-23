Фестивальные выходные. Обзор главных событий уикенда, 21-22 июля

Подошли к концу очередные выходные. Вспомним, чем они запомнились рязанцам

Минувший уикенд стал богатым на культурные события, некоторые из которых отменили из-за плохой погоды. Так, в горпарке не прошел «День популярной музыки», который планировали провести в субботу, 21 июля. Непогода не помешала провести PAPRICO FEST. Во время сильного дождя с ветром снесло несколько площадок фестиваля. Несмотря на это, мероприятие состоялось. RZN.info подготовил репортаж с фестиваля.

На улице Почтовой также сорвалось выступление музыкантов «Баттерфляй», но вовсе не из-за погоды. Артистам помешал пьяный рязанец, который пытался накинуться на выступающих, а затем выдернул шнуры из пульта и одной колонки.

А гастрономический фестиваль « Малина » прошел успешно. В этом году он состоялся сразу на двух площадках: в селах Новоселки и Константиново. Не обошлось без происшествий. В гипермаркете «Лента» рабочий сорвался с высоты. Инцидент произошел еще в четверг, но известно о нем стало в минувший уикенд.

В центре Рязани перевернулась иномарка. ДТП произошло на перекрестке улиц Ленина и Свободы. В Мурмине Рязанской области иномарка столкнулась с такси. По информации очевидцев, водитель иномарки был пьян.

В выходные получила развитие история с реконструкцией площади Ленина. Рязанских археологов, обвинивших власти в незаконных раскопках, пригласили в мэрию обсудить реконструкцию площади Ленина. Позже стало известно , что мэрия и археологи заключат договор об исследованиях во время реконструкции площади Ленина. Тем не менее, несмотря на это, на площади Ленина начали укладывать плитку рядом с частью старинной мостовой.

О приятных новостях. Рязанская команда КВН «Умные люди» получила президентский приз на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске Калининградской области. А на аэродром «Дягилево» в Рязани для участия в международном «Авиадартсе» прибыли экипажи ВВС Белоруссии и Китая.