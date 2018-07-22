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14:59, 22 июля 2018 1 157
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Огонь без воды. Сотни рязанцев посетили PAPRICO FEST несмотря на непогоду. Фото

Огонь без воды. Сотни рязанцев посетили PAPRICO FEST несмотря на непогоду. Фото

Сотни рязанцев посетили музыкальный фестиваль PAPRICO FEST, который прошел в «Окской жемчужине» в субботу, 21 июля. Корреспондент RZN.info вместе с рязанцами оценил вечеринку, которую не отменили, несмотря на ураган.

К выступлению первого хэдлайнера фестиваля на территории собралось около двух тысяч человек. По словам представителей «Окской жемчужины», такое количество людей после ливня они «не ожидали».

«Программа, анонсированная на сцене „Вода“, из-за погоды была перенесена на главную площадку, потому что локацию во время дождя оторвало от берега и часть аппаратуры намокла. Также почти полностью прекратила работу зона арт-маркета. От конкурса мокрых маек тоже решено было отказаться. При этом, это не помешало рязанцам приехать и отдохнуть. Вы сами видите, что все места в пляжном кафе забиты и только здесь гуляет больше полутора тысячи гостей», — заявила одна из координаторов проекта.

Помимо этого, организаторы восстановили зону тату, кальянов и тест-драйва, на которой представили тюнингованные автомобили и электровелосипеды. На площадке около главной сцены внимание рязанцев привлекли танцоры брейк-данса. Также гости праздника оценили небольшое дефиле Сross Fit & Bikini, перенесенное с «уплывшей» сцены, и посетили фотозону с панорамными селфи от оператора сотовой связи Tele2.

К 21:00 на сцену вышли артисты из «Gazirovka». Они исполнили для рязанцев свои хиты «Black», «Яйца в кулак», «Nirvana», «Nebooblaka» и другие.

«Тут классно — нет толкучки и можно отрываться. Парни из „Gaziovka“ очень порадовали. Хиты, которые мы слушали в машинах и дома, здесь звучат живьем. Круто!», — поделилась одна из рязанок.

Позже, в программе мероприятия диджеи смешали все направления электронной музыки в один «безумный коктейль».

Также за пультами выступил европейский электронный проект Swanky Tunes и известный ведущий «Европа Плюс Россия» Антон Брунер.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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