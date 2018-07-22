Огонь без воды. Сотни рязанцев посетили PAPRICO FEST несмотря на непогоду. Фото

Сотни рязанцев посетили музыкальный фестиваль PAPRICO FEST, который прошел в «Окской жемчужине» в субботу, 21 июля. Корреспондент RZN.info вместе с рязанцами оценил вечеринку, которую не отменили , несмотря на ураган.

К выступлению первого хэдлайнера фестиваля на территории собралось около двух тысяч человек. По словам представителей «Окской жемчужины», такое количество людей после ливня они «не ожидали».

«Программа, анонсированная на сцене „Вода“, из-за погоды была перенесена на главную площадку, потому что локацию во время дождя оторвало от берега и часть аппаратуры намокла. Также почти полностью прекратила работу зона арт-маркета. От конкурса мокрых маек тоже решено было отказаться. При этом, это не помешало рязанцам приехать и отдохнуть. Вы сами видите, что все места в пляжном кафе забиты и только здесь гуляет больше полутора тысячи гостей», — заявила одна из координаторов проекта.

Помимо этого, организаторы восстановили зону тату, кальянов и тест-драйва, на которой представили тюнингованные автомобили и электровелосипеды. На площадке около главной сцены внимание рязанцев привлекли танцоры брейк-данса. Также гости праздника оценили небольшое дефиле Сross Fit & Bikini, перенесенное с «уплывшей» сцены, и посетили фотозону с панорамными селфи от оператора сотовой связи Tele2.

К 21:00 на сцену вышли артисты из «Gazirovka». Они исполнили для рязанцев свои хиты «Black», «Яйца в кулак», «Nirvana», «Nebooblaka» и другие.

«Тут классно — нет толкучки и можно отрываться. Парни из „Gaziovka“ очень порадовали. Хиты, которые мы слушали в машинах и дома, здесь звучат живьем. Круто!», — поделилась одна из рязанок.

Позже, в программе мероприятия диджеи смешали все направления электронной музыки в один «безумный коктейль».

Также за пультами выступил европейский электронный проект Swanky Tunes и известный ведущий «Европа Плюс Россия» Антон Брунер.