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19:07, 21 июля 2018 714
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Танцы на воде. Организаторы не стали отменять PAPRICO FEST из-за испортившейся погоды

Танцы на воде. Организаторы не стали отменять PAPRICO FEST из-за испортившейся погоды

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Организаторы не стали отменять из-за испортившейся погоды музыкальный фестиваль PAPRICO FEST в «Окской жемчужине». Об этом они сообщили работающему на месте корреспонденту RZN.info.

«Мы сейчас восстанавливаем аппаратуру после ливня. Один из хедлайнеров „Gazirovka“ уже на месте. Остальные исполнители постепенно будут подъезжать ко времени выступления», — рассказали организаторы.

Во время сильного дождя с ветром на площадке фестиваля снесло стенды татуировщиков, развлекательные локации по игре «мафия», в нескольких частях развлекательного центра отключился свет. Электрики уже подключили плавную сцену. К 19:00 все поврежденные ветром палатки восстановили.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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