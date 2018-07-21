Танцы на воде. Организаторы не стали отменять PAPRICO FEST из-за испортившейся погоды

Организаторы не стали отменять из-за испортившейся погоды музыкальный фестиваль
«Мы сейчас восстанавливаем аппаратуру после ливня. Один из хедлайнеров „Gazirovka“ уже на месте. Остальные исполнители постепенно будут подъезжать ко времени выступления», — рассказали организаторы.
Во время сильного дождя с ветром на площадке фестиваля снесло стенды татуировщиков, развлекательные локации по игре «мафия», в нескольких частях развлекательного центра отключился свет. Электрики уже подключили плавную сцену. К 19:00 все поврежденные ветром палатки восстановили.