В гипермаркете «Лента» рабочий сорвался с высоты. Об этом RZN.info рассказала жена пострадавшего.
По ее словам, инцидент произошел в рабочее время в четверг, 19 июля. 29-летний Андрей Масальский упал с высоты 4-6 метров в магазине, который находится по адресу: Солотчинское шоссе, дом №11.
Женщина рассказала, что в тот день ей позвонили с номера мужа и сказали, что его забрала «скорая». Когда она приехала в больницу, ей сообщили, что «у мужа был эпилептический припадок и он сам „себя разбил“».
Светлана Масальская рассказала, что коллеги и сотрудники не видели, как это произошло, видео с камер также нет. Ее мужа госпитализировали в реанимацию рязанской ОКБ с многочисленными травмами. Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в головной мозг, перелом свода черепа, перелом лобной пазухи, перелом таза.
По словам жены, она написала заявление в прокуратуру.
В минздраве Рязанской области RZN.info сообщили, что состояние пациента — средней степени тяжести. С положительной динамикой его перевели из реанимации в общепрофильное отделение.
Фото Светланы Масальской