Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:22, 21 июля 2018 3 747
 0    0

В гипермаркете «Лента» рабочий сорвался с высоты 1

В гипермаркете «Лента» рабочий сорвался с высоты

В гипермаркете «Лента» рабочий сорвался с высоты. Об этом RZN.info рассказала жена пострадавшего.

По ее словам, инцидент произошел в рабочее время в четверг, 19 июля. 29-летний Андрей Масальский упал с высоты 4-6 метров в магазине, который находится по адресу: Солотчинское шоссе, дом №11.

Женщина рассказала, что в тот день ей позвонили с номера мужа и сказали, что его забрала «скорая». Когда она приехала в больницу, ей сообщили, что «у мужа был эпилептический припадок и он сам „себя разбил“».

Светлана Масальская рассказала, что коллеги и сотрудники не видели, как это произошло, видео с камер также нет. Ее мужа госпитализировали в реанимацию рязанской ОКБ с многочисленными травмами. Предварительный диагноз: черепно-мозговая травма с кровоизлиянием в головной мозг, перелом свода черепа, перелом лобной пазухи, перелом таза.

По словам жены, она написала заявление в прокуратуру.

В минздраве Рязанской области RZN.info сообщили, что состояние пациента — средней степени тяжести. С положительной динамикой его перевели из реанимации в общепрофильное отделение.

Фото Светланы Масальской


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
13:22, 21 июля 2018
В гипермаркете «Лента» рабочий сорвался с высоты 1
17:26, 20 июля 2018
Пострадавший в аварии со скутером в Александро-Невском районе скончался
16:32, 20 июля 2018
В сети появилось видео пыток заключенного в ярославской колонии 2
13:46, 20 июля 2018
После ливней в Горроще начал разваливаться дом. Фото 3
12:39, 20 июля 2018
Появилось еще одно видео аварии с маршруткой у ТЦ «Атрон» 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции

Курс на экологичность. «Русская кожа» рассказала о производстве натуральной продукции 4

Может ли натуральная кожа быть экологичной?

Популярное
Комментируемое
Новое
10:06, 9 июля 2018 28 722
После матча Россия-Хорватия на Почтовой подрались болельщики. Видео 2
17:01, 10 июля 2018 22 594
В Рязани началась реконструкция площади Ленина. Фото 1
20:40, 15 июля 2018 21 258
Pussy Riot выбежали на поле во время финала чемпионата мира по футболу. Видео 1
20:22, 14 июля 2018 16 072
У ТРЦ «М5 Молл» «пятнадцатая» влетела в столб. Фото и видео
19:54, 15 июля 2018 15 690
Франция во второй раз в истории победила в чемпионате мира по футболу
Все новости
Голосования

Где вы проводите летний отпуск?

Окончание опроса: 27.07.2018
Архив голосований
Форум