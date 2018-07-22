Рязанская команда получила президентский приз на «Голосящем КиВиНе»

Рязанская команда КВН «Умные люди» получила президентский приз на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске Калининградской области. Фестиваль проходит 20-22 июля, передает
Жюри музыкального фестиваля определило семь команд, победивших в конкурсной программе. Главный приз — «Большой КиВиН в золотом» — завоевала команда «Борцы» из Сургута.
Награды «Большой КиВиН в светлом» и «Большой КиВиН в темном» получили команды из Иркутска и Красноярского края.
Специальный президентский «Янтарный» приз выиграла рязанская команда «Умные люди».
В воскресенье, 22 июля, состоится гала-концерт участников фестиваля.
Отмечается, что эфир телевизионной версии фестиваля состоится в ноябре 2018 года на Первом канале.
Напомним, в «Голосящем КиВиНе»
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