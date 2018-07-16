Рязанская команда КВН выступит на «Голосящем КиВиНе»

Рязанская команда КВН «Умные люди» выступит на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске. Всего в списке участников 15 команд, передает
Фестиваль будет проходить 20, 21 и 22 июля. В первый день состоится генеральная репетиция, во второй — телевизионная съемка с определением победителя, в третий — гала-концерт.
В числе участников, кроме «Умных людей», «Раисы» из Иркутска, «Русская дорога» из Армавира, «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери, «Из Америки» из США, «Сборная Великобритании» из Лондона, а также команды из Москвы, Краснодарского, Забайкальского, Пермского краев, Кировской и Тюменской областей.
Фото из группы «Умных людей» «ВКонтакте»