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11:02, 16 июля 2018 2 542
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Рязанская команда КВН выступит на «Голосящем КиВиНе»

Рязанская команда КВН выступит на «Голосящем КиВиНе»

Рязанская команда КВН «Умные люди» выступит на «Голосящем КиВиНе» в Светлогорске. Всего в списке участников 15 команд, передает ТАСС.

Фестиваль будет проходить 20, 21 и 22 июля. В первый день состоится генеральная репетиция, во второй — телевизионная съемка с определением победителя, в третий — гала-концерт.

В числе участников, кроме «Умных людей», «Раисы» из Иркутска, «Русская дорога» из Армавира, «Плюшки имени Ярослава Мудрого» из Твери, «Из Америки» из США, «Сборная Великобритании» из Лондона, а также команды из Москвы, Краснодарского, Забайкальского, Пермского краев, Кировской и Тюменской областей.

Фото из группы «Умных людей» «ВКонтакте»


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