В Новопавловской роще по программе местных инициатив установят сцену

В Новопавловской роще на улице 5-я Линия до конца лета установят сцену. Об этом в понедельник, 16 июля, заявил председатель комитета ТОС «Новопавловский Плюс» Анатолий Заикин.

«К концу августа на том месте, где мы стоим, будет построена сцена с козырьком шесть на восемь метров. Перед ней асфальтированная площадка 10 на 10 метров. Деревья для этого мы спиливать не будем, только выкорчуем пень. В будущем мы планируем здесь проводить праздники и торжественные мероприятия. Отрадно, что подобные инициативы снискали поддержку руководства города и региона», — сказал Заикин.

По его словам, главная цель строительства площадки и сцены — объединить жителей микрорайона и организовать для них веселый и безопасный досуг. «Здесь была большая свалка. Отсюда мы по семь КамАЗов в день мусора вывозили, ветки пилили в течение пяти лет. Все это мы от начала до конца делали и вот какой великолепный парк подарили потомкам», — отметил Заикин.

Директор подрядной организации Михаил Пузанов сообщил, что работы на площадке начнутся в июля и продлятся до конца августа.

Сейчас в парке уже функционируют детская площадка и место для занятий воркаутом, а также футбольное поле с искусственным покрытием.