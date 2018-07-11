На создание музейного центра Солженицына в Рязани выделили 134 млн рублей. Об этом сообщил
В среду, 11 июля, дом Салтыкова-Щедрина, где сейчас проводится реставрация, осмотрели губернатор Рязанской области Николай Любимов и замминистра культуры России Сергей Обрывалин. 11 декабря 2018 года, к столетию со дня рождения писателя, откроется музейный центр Солженицына.
Для создания музейного центра из федерального бюджета выделено более 134 млн рублей.
«Ведется процесс получения подрядчиком разрешительной документации на проведение полного комплекса реставрационных работ здания. Параллельно идет активная подготовка музейной экспозиции», — отметили в сообщении.
Помимо этого, около 500 млн рублей потратят на реставрацию гимназии №2, где в середине 20 века преподавал Солженицын.
Напомним, ранее Любимов и Обрывалин