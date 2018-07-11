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9:04, 11 июля 2018 760
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Карабасов поручил завершить первый этап реконструкции площади Ленина до Дня города

Карабасов поручил завершить первый этап реконструкции площади Ленина до Дня города

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

И.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов поручил завершить первый этап реконструкции площади Ленина до празднования Дня города. Об этом сообщил сайт мэрии.

«Сейчас мы находимся на этапе подготовительных работ — установлены защитные ограждения, соответствующие знаки и таблички», — отметил он.

В 2018 году планируется благоустройство территории перед памятником Ленина, устройство проезжей части, которая позволит организовать сквозное движение с Первомайского проспекта на улицу Горького.

Второй этап реконструкции стартует после 4 августа. До конца лета в порядок приведут скверы у торговых рядов на улицах Краснорядской и Кольцова.

Напомним, на площади Ленина планируется провести масштабную реконструкцию.


© RZN.info

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