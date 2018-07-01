«Сердце верит в чудеса». Рязанцы празднуют победу сборной России над испанцами

Рязанцы празднуют победу сборной России над испанцами. В центре города слышны крики и клаксоны машин.
Видео с радостными болельщиками и поздравления в адрес команды появляются во всех соцсетях.
Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал,
Чему бы жизнь нас не учила, но сердце верит в чудеса... Как никогда подходит к этой игре... ⚽️🇷🇺#времяфутбола#мондиаль#болеемзанаших#болеемзароссию#россиявперед#рзнграм#рзн#патриотизм#чемпионатмирапофутболу2018#rzn#rzngram#mondial#football#russia2018#worldchampionship#worldcup2018#rzncity#rzninfo#rzn_go#footballtime#mood#expectations#fifaworldcup2018#fifa2018#fifa#fifa2018russia
Публикация от Марина (@marina_kaganovich)
#Repost @streetpub_rzn ・・・ #россия_испания#streetpub#rzn#rzn_life#pub#победа#чм_2018
Публикация от ᖇᑌᗩᘔᗩᑎ | РЯЗАНЬ (@rzn_life)
Это был фантастический матч !!! Море эмоций!!! Россия - вы молодцы!!! С Победой, друзья!!! Так держать дальше!!!🎆⚽⚽💪💪😎❤️❤️❤️ #smoothlifestyle #rzn #fifa2018 #фифа2018 #футбол2018 #футбол #футболроссии #чемпионатмирапофутболу #чм2018 #football #рязань #россия #сборнаяроссии
Публикация от Ольга (@olga.vitalevna_)
Ура,Ура! Сегодня невероятный день! Наша сборная по футболу выиграла! Теперь есть отличный повод встретиться с друзьями за пинтой крафтового пива с аппетитными брускеттами и обсудить фантастический матч Россия-Испания ⚽️ А вы верили в победу нашей сборной?
Публикация от Кафе-пекарня Брускетта (@bruschetta_cafe)
На фото не видно, но на груди у нас с Дашей написано "Игорь"! Наш несравненный капитан! Скала, которую не пробить! Ура! Россия в 1/4 финала ЧМ! Мы верили и ждем только победы в чемпионате, наши мужики могут, 💪 если захотят! Сегодняшний матч показал! И они этого достойны! 🇷🇺🇷🇺🇷🇺
Публикация от Анна Добролежа (@a_dobrolezha)
ИСПАНИЯ ДОМОЙ!!!!!! РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ
Публикация от Бар Червячок (@bar_chervyachok)