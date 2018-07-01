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21:18, 1 июля 2018 1 837
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«Сердце верит в чудеса». Рязанцы празднуют победу сборной России над испанцами

«Сердце верит в чудеса». Рязанцы празднуют победу сборной России над испанцами

Рязанцы празднуют победу сборной России над испанцами. В центре города слышны крики и клаксоны машин.

Видео с радостными болельщиками и поздравления в адрес команды появляются во всех соцсетях.

Напомним, сборная России вышла в четвертьфинал, победив в серии пенальти.


ИСПАНИЯ ДОМОЙ!!!!!! РОССИЯ РОССИЯ РОССИЯ

Публикация от Бар Червячок (@bar_chervyachok)

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