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18:26, 8 июня 2018 929
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В День России в Рязани изменится движение общественного транспорта

В День России в Рязани изменится движение общественного транспорта

В День России в Рязани изменится движение общественного транспорта. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Во вторник, 12 июня, на время праздника «Евпатий Коловрат» перекроют площадь Ленина. С 8:00 до 23:45 движение транспорта организуют по измененной схеме.

Троллейбусы:

  • №1 проследуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улице Маяковского до остановки «площадь Мичурина» и обратно;
  • №3 поедут от конечной остановки «Городская больница №11» до остановки «Центральный парк культуры и отдыха» по Новой улице, площади Мичурина, улице Маяковского и от конечной остановки «Городская больница №11» до площади Свободы (укороченный) — 2 троллейбуса;
  • №№5 (наружный) и №5 (внутренний) объединятся в единое кольцо. Троллейбусы будут следовать в прямом направлении от конечного остановочного пункта «улица Строителей» по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина с разворотом на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Братиславской, Островского до остановочного пункта «Памятник Полетаеву». В обратном направлении троллейбусы поедут от остановочного пункта «Памятник Полетаеву» по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина с разворотом на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, Вокзальной улице, улице Чкалова, улице Островского до конечного остановочного пункта «улица Строителей»;
  • №6 перестанут работать на время ремонта на улице Ленина;
  • №8 от конечной остановки «Комбайновый Завод» поедут до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина, Циолковского, Новой, далее по своему маршруту;
  • №10 от конечной остановки «улица Крупской» проследуют до остановки «Дом художника» по своему маршруту, далее по улицам Маяковского, Есенина до Театральной площади и обратно.

Автобусы:

  • №№1, 5, 7, 11, 17 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улицпе Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина, далее — по своим маршрутам;
  • №№13, 18, 21, 23, 24 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении) по улицам Сенной, Семинарской, Ленина, площади Свободы далее — по своим маршрутам.

Маршрутки:

  • №№31, 41, 65, 66, 75, 99 поедут со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по Сенной улице, Семинарской улице, далее — по своим маршрутам;
  • №№31, 47, 49, 53, 68, 73, 88, 98 со стороны площади Победы до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее по улице Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина, далее — по своим маршрутам;
  • №41 при движении со стороны Соборной площади поедут по Семинарской улице, Сенной улице, далее — по своему маршруту;
  • №№65, 66, 75, 99 поедут со стороны площади Свободы по своим маршрутам, далее — по улицам Ленина, Семинарской, Сенной, далее — по своим маршрутам;
  • №87 поедут до остановочного пункта «Приобанк» по своему маршруту, далее с разворотом на Театральной площади поедут по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее — по своему маршруту; №№31, 47, 49, 53, 68, 73, 77, 88, 91, 98 при движении со стороны Театральной площади поедут по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, далее — по своим маршрутам.

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