В выходные в центре Рязани перекроют движение. Изменения маршрутов общественного транспорта

С 10 по 12 июня на улице Ленина в Рязани перекроют движение. Об этом сообщил
Из-за ремонта теплотрассы движение перекроют с 22:00 10 июня до 15:00 12 июня в районе дома №22 по улице Ленина от пересечения с улицей Свободы до улицы Введенской.
В эти дни в городе изменится движение общественнго транспорта.
Троллейбусы:
- маршруты №№5 (наружный) и 5 (внутренний) объединяются в единое кольцо. Троллейбусы будут следовать в прямом направлении от конечного остановочного пункта «улица Строителей» по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина с разворотом на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Братиславской, Островского до остановочного пункта «Памятник Полетаеву». В обратном направлении троллейбусы проследуют от остановочного пункта «Памятник Полетаеву» по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина с разворотом на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, Вокзальной, Чкалова, Островского до конечного остановочного пункта «улица Строителей»;
- маршрут №6 закроется на время ремонта;
- троллейбусы маршрута №8 будут проследуют по улице Свободы, площади Свободы, улице Грибоедова (в прямом и обратном направлении);
Автобусы:
- маршрут №1 от остановки «Психбольница» следует до Театральной площади;
- маршруты №№5, 7, 11, 17 проследуют до остановочного пункта «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улицп Маяковского, площадь Мичурина, улица Есенина, далее — по своим маршрутам;
- маршруты №№13, 21 до остановочного пункта «Библиотека имени Горького» поедут по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улица Свободы, площадь Свободы, улица Грибоедова, далее — по своим маршрутам;
Маршрутки:
- №№49, 68, 73, 77, 88, 98 проследуют до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улица Маяковского, площадь Мичурина, улица Есенина, далее — по своим маршрутам;
- №№47, 53, 91 проследуют до остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улица Грибоедова, площадь Свободы, улица Свободы, улица Ленина, далее — по своим маршрутам;
- №62 поедут до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее по улице Есенина до конечной остановки «ТЦ Круиз», в обратном направлении от конечной остановки «ТЦ Круиз» до площади Свободы по своему маршруту, далее по улицам Грибоедова, Есенина, далее по своему маршруту;
- №87 поедут до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее с разворотом на Театральной площади псоедут по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее — по своему маршруту.