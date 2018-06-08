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17:13, 8 июня 2018 2 385
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В выходные в центре Рязани перекроют движение. Изменения маршрутов общественного транспорта

В выходные в центре Рязани перекроют движение. Изменения маршрутов общественного транспорта

С 10 по 12 июня на улице Ленина в Рязани перекроют движение. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Из-за ремонта теплотрассы движение перекроют с 22:00 10 июня до 15:00 12 июня в районе дома №22 по улице Ленина от пересечения с улицей Свободы до улицы Введенской.

В эти дни в городе изменится движение общественнго транспорта.

Троллейбусы:

  • маршруты №№5 (наружный) и 5 (внутренний) объединяются в единое кольцо. Троллейбусы будут следовать в прямом направлении от конечного остановочного пункта «улица Строителей» по улицам Островского, Чкалова, Вокзальной, Первомайскому проспекту, Маяковского, площади Мичурина, улице Есенина с разворотом на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Спортивной, Гагарина, Братиславской, Островского до остановочного пункта «Памятник Полетаеву». В обратном направлении троллейбусы проследуют от остановочного пункта «Памятник Полетаеву» по улицам Гагарина, Спортивной, Есенина с разворотом на Театральной площади, далее по улицам Есенина, Маяковского, Первомайскому проспекту, Вокзальной, Чкалова, Островского до конечного остановочного пункта «улица Строителей»;
  • маршрут №6 закроется на время ремонта;
  • троллейбусы маршрута №8 будут проследуют по улице Свободы, площади Свободы, улице Грибоедова (в прямом и обратном направлении);

Автобусы:

  • маршрут №1 от остановки «Психбольница» следует до Театральной площади;
  • маршруты №№5, 7, 11, 17 проследуют до остановочного пункта «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улицп Маяковского, площадь Мичурина, улица Есенина, далее — по своим маршрутам;
  • маршруты №№13, 21 до остановочного пункта «Библиотека имени Горького» поедут по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улица Свободы, площадь Свободы, улица Грибоедова, далее — по своим маршрутам;

Маршрутки:

  • №№49, 68, 73, 77, 88, 98 проследуют до остановки «Дом художника» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улица Маяковского, площадь Мичурина, улица Есенина, далее — по своим маршрутам;
  • №№47, 53, 91 проследуют до остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам, далее (в прямом и обратном направлении): улица Грибоедова, площадь Свободы, улица Свободы, улица Ленина, далее — по своим маршрутам;
  • №62 поедут до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее по улице Есенина до конечной остановки «ТЦ Круиз», в обратном направлении от конечной остановки «ТЦ Круиз» до площади Свободы по своему маршруту, далее по улицам Грибоедова, Есенина, далее по своему маршруту;
  • №87 поедут до остановки «Приобанк» по своему маршруту, далее с разворотом на Театральной площади псоедут по улице Есенина, площади Мичурина, улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее — по своему маршруту.

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