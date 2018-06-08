Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в парках. Мероприятия

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в парках. Об этом сообщил
В пятницу, 8 июня, на улице Почтовой откроют туристический сезон праздником «
Сотрудники туристского информационного центра расскажут жителям города о летних фестивалях нашего региона и об акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Рязанской области».
В субботу, 9 июня, в городском парке на улице Денина в рамках «Арт-субботника» пройдет концерт «Классический день». На сцене выступят лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов.
В воскресенье, 10 июня, в рамках «Воскресного вечера в парке» в ЦПКиО пройдет концерт ансамблей народной песни «Никулинка» и «Рушники», народного танца «Лель».
Начало всех мероприятий в 18:00.