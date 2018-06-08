Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:32, 8 июня 2018 966
 0    0

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в парках. Мероприятия

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в парках. Мероприятия

Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в парках. Об этом сообщил сайт мэрии.

В пятницу, 8 июня, на улице Почтовой откроют туристический сезон праздником «Ключи от лета». Гости смогут поучаствовать в интерактивных программах и попробовать традиционные рязанские угощения.

Сотрудники туристского информационного центра расскажут жителям города о летних фестивалях нашего региона и об акции «Отдыхай дома. Путешествуй по Рязанской области».

В субботу, 9 июня, в городском парке на улице Денина в рамках «Арт-субботника» пройдет концерт «Классический день». На сцене выступят лауреаты Всероссийских и Международных конкурсов.

В воскресенье, 10 июня, в рамках «Воскресного вечера в парке» в ЦПКиО пройдет концерт ансамблей народной песни «Никулинка» и «Рушники», народного танца «Лель».

Начало всех мероприятий в 18:00.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
11:32, 8 июня 2018
Рязанцев пригласили провести выходные на Почтовой и в парках. Мероприятия
12:35, 7 июня 2018
А что в кино? «Парк Юрского периода 2», «Лето» и другие премьеры недели
12:03, 6 июня 2018
Фестиваль в Касимове вошел в топ-10 лучших культурных событий начала лета
10:22, 6 июня 2018
«Кремлевские вечера» в Рязани открыли оперой «Руслан и Людмила»
17:16, 5 июня 2018
Открытие «Кремлевских вечеров» перенесли в филармонию
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 40 199
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 584
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 20 052
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 683
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 17 008
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум