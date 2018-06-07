В пятницу в Рязани откроют туристический сезон

В рамках проекта «Фестивальное лето» на улице Почтовой в пятницу, 8 июня, откроют туристический сезон «Ключи от лета». Об этом сообщил
Рязанцам представят интерактивные образовательные программы и мастер-классы, походы, новые объекты, акции и скидки, местную гастрономическую и сувенирную продукцию, а также расскажут о самых ярких фестивалях предстоящего лета.
Улицу поделят на несколько зон по видам туризма: культурно-познавательный, семейный и детский, активный и экологический, лечебно-оздоровительный и медицинский, охотничий и рыболовный, религиозный, событийный. Ориентироваться гости смогут по навигационным указателям.
В 15:00 по улице Почтовой проведут бесплатную экскурсию для всех желающих. А вечером на главной сцене состоится презентация фестивалей и выступление творческих коллективов Рязани и области.