Карабасов поднялся в топ-3 медиарейтинга глав ЦФО

По итогам мая и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов занял третье место из восьми в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За месяц Карабасов поднялся на одну позицию.
Глава города Владислав Фролов поднялся на две позиции, заняв 12-ю строчку.
Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.
Аналитики отметили заявление Карабасова о том, что «Рязанская автоколонна №1310»
«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 44,9 тысячи СМИ.