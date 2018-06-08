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13:09, 8 июня 2018 303
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Карабасов поднялся в топ-3 медиарейтинга глав ЦФО

Карабасов поднялся в топ-3 медиарейтинга глав ЦФО

По итогам мая и.о. мэра Рязани Сергей Карабасов занял третье место из восьми в медиарейтинге руководителей столиц субъектов ЦФО, составленном компанией «Медиалогия». За месяц Карабасов поднялся на одну позицию.

Глава города Владислав Фролов поднялся на две позиции, заняв 12-ю строчку.

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминаний, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

Аналитики отметили заявление Карабасова о том, что «Рязанская автоколонна №1310» может стать банкротом, а также то, что он объехал дворы областного центра.

«Медиалогия» — российская исследовательская компания, специализирующаяся на медиа-анализе. Ее база включает около 44,9 тысячи СМИ.


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