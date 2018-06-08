Где проскочить? Утренний обзор рязанских пробок: 8 июня

Утром в пятницу, 8 июня, на рязанских дорогах образовалось несколько пробок. Наиболее длинный затор — уже традиционно — на Московском шоссе. Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», пробка растянулась от центрального автовокзала до перекрестка с улицей Вокзальной, скорость автомобилей на некоторых участках пути не превышает семь километров в час.

Еще одна серьезная пробка появилась на улице Бирюзова. Она растянулась от первого Борковского карьера на Северной окружной до пересечения улиц Бирюзова и Интернациональной. В результате скорость потока не превышает 10 километров в час.

Рязанским водителям придется постоять и на путепроводе в Приокском, и на улице Каширина. На этих участках заторы растянулись на километр, скорость машин в потоке — не более семи километров в час.

По-прежнему из-за ремонтных работ пробка образовалась на Южной окружной дороге. Затор растянулся на 2,5 километра от улицы Зафабричной до перекрестка с Ситниковской улицей. Скорость потока — до 5 километров в час.

Жителям Песочни сегодня придется постоять на выездах из микрорайона. Пробка растянулась на НИТИ — от ДС «Олимпийский» до перекрестка проезда Яблочкова с улицей Циолковского. На некоторых участках пути скорость потока не превышает семи километров в час.

Небольшой затор ждет жителей города и на улице Советской Армии перед поворотом на Касимовское шоссе. В Кальном движение тоже затруднено — машины едут не более 20 километров в час.

Крупная пробка возникла на улице Есенина — от пересечения с Окским проездом до площади Театральной. Автомобили двигаются со скоростью не более 7 километров в час.