Улицу Грибоедова перекроют почти на три дня. Изменения движения общественного транспорта

Из-за капитального ремонта теплотрассы от дома №18 до дома №14 по улице Грибоедова закроют движение транспорта. Об этом сообщила
Проезд закроют с 8:00 пятницы, 8 июня, до 18:00 воскресенья, 10 июня. Из-за этого изменятся маршруты движения общественного транспорта.
Троллейбусы №3 и №10, автобус №23, а также маршрутки №65, №66 и №99 от пересечения улицы Ленина с улицей Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до площади Театральной, далее по улице Есенина до пересечения с улицей Грибоедова, далее по своим маршрутам.
Рязанцев призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.