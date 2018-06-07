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22:50, 7 июня 2018 1 716
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Улицу Грибоедова перекроют почти на три дня. Изменения движения общественного транспорта

Улицу Грибоедова перекроют почти на три дня. Изменения движения общественного транспорта

Из-за капитального ремонта теплотрассы от дома №18 до дома №14 по улице Грибоедова закроют движение транспорта. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Проезд закроют с 8:00 пятницы, 8 июня, до 18:00 воскресенья, 10 июня. Из-за этого изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Троллейбусы №3 и №10, автобус №23, а также маршрутки №65, №66 и №99 от пересечения улицы Ленина с улицей Свободы будут следовать в прямом и обратном направлении до площади Театральной, далее по улице Есенина до пересечения с улицей Грибоедова, далее по своим маршрутам.

Рязанцев призвали учитывать эту информацию при планировании своего маршрута.


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