В День России рязанцев пригласили поучаствовать в спортивном фестивале

В День России, 12 июня, рязанцев пригласили поучаствовать в спортивном фестивале «Евпатий Коловрат». Об этом сообщил
Первый этап соревнований за Суперкубок главы администрации Рязани начнется в 10:00 на четырех площадках: в Нижнем городском парке, на стадионе РГАТУ, в сквере Александрова и в ЦПКиО.
В 15:00 на площади Ленина пройдут соревнования по шахматам, дартсу, настольному теннису, кикбоксингу, боксу, дзюдо, кроссфиту, единоборствам, стритболу, мини-футболу, фигурному вождению велосипеда.
«В этот день мы хотим призвать к участию в празднике не только самих спортсменов, но и всех рязанцев, чтобы поболеть за ребят, поддержать их. Только с вашей поддержкой празднование Дня России пройдет действительно весело и с размахом», — отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов.
Между соревнованиями состоятся шоу и показательные выступления, а на самой площади развернут торговые ряды.
Заявки на участие принимаются до 15:00 пятницы, 8 июня.
Напомним, вечером на площади будет светодиодное шоу спортивной тематики, а в 20:00 на главной сцене