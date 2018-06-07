Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

17:56, 7 июня 2018 342
 0    0

В День России рязанцев пригласили поучаствовать в спортивном фестивале

В День России рязанцев пригласили поучаствовать в спортивном фестивале

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В День России, 12 июня, рязанцев пригласили поучаствовать в спортивном фестивале «Евпатий Коловрат». Об этом сообщил сайт мэрии.

Первый этап соревнований за Суперкубок главы администрации Рязани начнется в 10:00 на четырех площадках: в Нижнем городском парке, на стадионе РГАТУ, в сквере Александрова и в ЦПКиО.

В 15:00 на площади Ленина пройдут соревнования по шахматам, дартсу, настольному теннису, кикбоксингу, боксу, дзюдо, кроссфиту, единоборствам, стритболу, мини-футболу, фигурному вождению велосипеда.

«В этот день мы хотим призвать к участию в празднике не только самих спортсменов, но и всех рязанцев, чтобы поболеть за ребят, поддержать их. Только с вашей поддержкой празднование Дня России пройдет действительно весело и с размахом», — отметил и.о. главы администрации Сергей Карабасов.

Между соревнованиями состоятся шоу и показательные выступления, а на самой площади развернут торговые ряды.

Заявки на участие принимаются до 15:00 пятницы, 8 июня.

Напомним, вечером на площади будет светодиодное шоу спортивной тематики, а в 20:00 на главной сцене выступит группа 5sta family.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:08, 7 июня 2018
При Спасо-Преображенском монастыре открылась смена кадетского лагеря. Фото
18:25, 7 июня 2018
В пятницу в Рязани откроют туристический сезон
18:12, 7 июня 2018
Житель Касимова из-за ссоры ударил свою жену ножом
17:56, 7 июня 2018
В День России рязанцев пригласили поучаствовать в спортивном фестивале
17:33, 7 июня 2018
Двух жителей Сасовского района осудят за ложные показания
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

В «Прайм-стоматологии» появился собственный корпоративный университет

Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:20, 26 мая 2018 39 945
«Русские Витязи», «Стрижи» и «Беркуты» покорили гостей «Авиамикса» под Рязанью. Фоторепортаж 1
14:13, 27 мая 2018 27 513
RZN.info публикует третью часть фоторепортажа с шоу «Авиамикс» на полигоне Дубровичи
14:16, 2 июня 2018 19 893
В Рязани завершился всеармейский этап «Авиадартса». Фоторепортаж
19:44, 26 мая 2018 17 628
Deep Purple и Thirty Seconds To Mars. Рязанский губернатор поделился своим «дорожным» трек-листом
21:08, 26 мая 2018 16 939
РГУ лишили аккредитации на экономические и управленческие специальности
Все новости
Голосования

Встречаетесь ли вы со своими одноклассниками через годы после выпуска?

Окончание опроса: 20.06.2018
Архив голосований
Форум