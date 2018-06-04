В День России в Рязани будут спортивный фестиваль и лазерное шоу

В День России в Рязани будут спортивный фестиваль «Евпатий Коловрат» и лазерное шоу. Об этом сообщил и.о. главы администрации города Сергей Карабасов, сообщил сайт мэрии.

«День России — относительно молодой праздник. Мы хотим привлечь к участию в нем максимальное количество молодежи, — отметил Карабасов. — И программу подготовили соответствующую — спортивные соревнования по стритболу, мини-футболу, фигурному вождению велосипеда, дартсу, дзюдо, кикбоксингу, кроссфиту и другим видам спорта, которые пройдут в рамках Суперкубка главы администрации города Рязани «Евпатий Коловрат».

Праздник откроют отборочные соревнования районов города. Они стартуют в 10:00 в четырех округах по семи видам спорта. Победители районных этапов поучаствуют в финале состязаний — Суперкубке главы администрации Рязани, который начнется в 15:00 на площади Ленина.

В перерывах между соревнованиями организуют шоу, в том числе по битбоксу, воркауту, баскетбольному и футбольному фристайлу, а также шоу чирлидеров и зарядку с чемпионом. Гости посмотрят на выступления мастеров самбо, дзюдо, тхэквондо, джиу-джитсу, спортивной борьбы, боевого самбо, сетокана, каратэ, а также армейского рукопашного боя.

На площади Ленина поставят трибуны и два светодиодных экрана.

«В этот день рязанцы и гости города смогут наблюдать яркое шоу. Для них выступят профессионалы велофристайла, пройдет шоу на батутах. Также состоится молодежная дискотека под музыкальное сопровождение ди-джея», — уточнил Карабасов.

По его словам, на празднике каждый «найдет занятие и развлечение по душе, а День России 2018 запомнится надолго».