Рязанцев попросили помочь пострадавшим на пожаре в Рыбном. Соответствующее сообщение появилось в группе «
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Рыбновцы попросили о помощи неравнодушных жителей города — им нужна одежда:
- на взрослого мужчину (размер одежды 60, обуви 44-45);
- на взрослую женщину (размер одежды 48-60, обуви 39);
- на девочку-подростка (рост 160 см, обувь 36-37);
- на девочку (рост 98-104 см, обувь 25-26).
Всех, кто хочет помочь погорельцам, попросили также переводить деньги на карту: 5484 4030 0000 4903 (Сбербанк).
Связаться с пострадавшими можно по телефону:
Фото Екатерины Васильевой