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19:48, 7 июня 2018 801
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Рязанцев попросили помочь пострадавшим на пожаре в Рыбном

Рязанцев попросили помочь пострадавшим на пожаре в Рыбном

Рязанцев попросили помочь пострадавшим на пожаре в Рыбном. Соответствующее сообщение появилось в группе «Новости Рязани ВКонтакте».

На пожаре в ночь на четверг, 7 июня, сгорели дом и автомобиль. Жителям дома на улицеДружбы удалось спасти лишь документы.

Рыбновцы попросили о помощи неравнодушных жителей города — им нужна одежда:

  • на взрослого мужчину (размер одежды 60, обуви 44-45);
  • на взрослую женщину (размер одежды 48-60, обуви 39);
  • на девочку-подростка (рост 160 см, обувь 36-37);
  • на девочку (рост 98-104 см, обувь 25-26).

Всех, кто хочет помочь погорельцам, попросили также переводить деньги на карту: 5484 4030 0000 4903 (Сбербанк).

Связаться с пострадавшими можно по телефону: +7 (953) 748-59-27 (Александр Олегович).

Фото Екатерины Васильевой


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