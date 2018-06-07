Ночью в Рыбном сгорели дом и машина

В ночь на четверг, 7 июня, в Рыбном произошел крупный пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 00:50, на вызов выехали четыре расчета.
Огонь повредил жилой дом из кирпича и автомобиль. Никто из людей не пострадал.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
В ночь на четверг, 7 июня, в Рыбном произошел крупный пожар. Об этом сообщила
Сигнал о возгорании поступил в 00:50, на вызов выехали четыре расчета.
Огонь повредил жилой дом из кирпича и автомобиль. Никто из людей не пострадал.
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