В Рязанской области пропала 82-летняя женщина. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «
Александра Николаевна Сергеева (Самоходкина) вышла из дома в поселке Учхоза Стенькино в Рязани в понедельник, 4 июня, с тех пор ее местонахождение неизвестно.
Приметы: рост 164 см, нормального телосложения, волосы седые, глаза голубые. Одежда: коричневая кофта, темно-синий халат, красные тапочки, зеленая бейсболка.
Отмечается, что женщина не ориентируется в пространстве, могла потерять память,
Всех, кто что-либо знает о пропавшей, просят позвонить по телефонам: