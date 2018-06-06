Пропавшую в Рязани 82-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязани 82-летнюю Александру Сергееву нашли живой. Об этом сообщили в группе «
Рязанку нашли силами поисково-спасательного отряда во вторник, 5 июня.
Напомним, женщина
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Пропавшую в Рязани 82-летнюю Александру Сергееву нашли живой. Об этом сообщили в группе «
Рязанку нашли силами поисково-спасательного отряда во вторник, 5 июня.
Напомним, женщина
© RZN.info
|
← предыдущая новостьСоседи сгоревшего на Праволыбедской дома эвакуировали детей
|
cледующая новость →В ночь на среду в центре Рязани сгорел дом. Видео
Одним из приоритетных корпоративных направлений клиники является непрерывное обучение персонала.