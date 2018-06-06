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8:00, 6 июня 2018 588
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Пропавшую в Рязани 82-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязани 82-летнюю женщину нашли живой

Пропавшую в Рязани 82-летнюю Александру Сергееву нашли живой. Об этом сообщили в группе «Liza Alert Рязань» «Вконтакте».

Рязанку нашли силами поисково-спасательного отряда во вторник, 5 июня.

Напомним, женщина ушла из дома в понедельник, 4 июня.


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